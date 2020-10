Direkter Kontakt ist Pfarrer Braun am wichtigsten

Pfarrer Thomas Braun geht in den Ruhestand. Am Sonntag wird er in der Ebbergkirche verabschiedet.

Hemer. Nach 32 Jahren als Pfarrer in Hemer geht Thomas Braun in den Ruhestand. Am Sonntag wird er in der Ebbergkirche verabschiedet.

Sein Gesicht hat sich den evangelischen Christen in mehr als drei Jahrzehnten eingeprägt, aber nach 32 Jahren ist jetzt Schluss. Pfarrer Thomas Braun geht in den Ruhestand und wird am Sonntag, 1. November, in der Ebbergkirche verabschiedet. Der 63-Jährige geht mit einem Lächeln im Gesicht, denn in seinem Beruf als Pfarrer ist er aufgegangen. „Mir geht es gut, aber ich denke, es ist jetzt auch von den Dienstjahren her eine gute Zeit, in den Ruhestand zu gehen“, sagt Thomas Braun und lächelt zufrieden.

In Bochum Theologie studiert

Thomas Braun wurde 1957 in Gelsenkirchen geboren, machte sein Abitur in Gladbeck und studierte in Bochum Theologie. Seine Vikariatsstelle trat er im Kirchenkreis Unna an, und in Bergkamen wurde er Pfarrer im Hilfsdienst. Im März 1988 wechselte er nach Hemer und blieb. 32 Jahre lang ist der Pfarrer im Dienst, und in der Zeit hat er viele Veränderungen in der Kirchenarbeit mitgemacht. „Es hat ja irgendwie Tradition in Hemer, dass die Pfarrer lange bleiben“, sagt er und denkt da zum Beispiel an Pfarrer Wilhelm Gröne und Otto Heinrich, die ebenfalls über Jahrzehnte in der evangelischen Kirchengemeinde Hemer aktiv waren.

Aus anfänglich sechs Pfarrbezirken wurden im Laufe der Zeit drei. „1988 hatte ich 2200 Gemeindeglieder, in der Spitze waren es dann auch mal 3300“, beschreibt Thomas Braun die Veränderungen in der Kirchengemeinde Hemer. Als er 1988 in Hemer ankommt, hat er zunächst mit Wilhelm Gröne zusammen im Paul-Schneider-Haus gearbeitet, später dann alleine.

Wenn man Thomas Braun fragt, was er am liebsten in seiner Amtszeit gemacht hat, dann kommt die Antwort sehr zügig: „Am liebsten hatte ich den Kontakt direkt zu den Menschen“, sagt der 63-Jährige, der es sehr bedauert, dass der persönliche Besuch vor allem bei den Älteren nicht immer im gewünschten Maße stattfinden konnte. „Das ist natürlich schwierig. Je größer eine Gemeinde ist, desto weniger Zeit bleibt für den persönlichen Kontakt“, bedauert der Pfarrer, „man kann die Zeit leider nur einmal vergeben“.

Zunächst in Ruhe imRuhestand ankommen

Der Familienvater will mit seiner Frau Marlies auch nach seiner Pensionierung weiter in Hemer leben. Natürlich ist die Kirche weiter fester Bestandteil seines Lebens, aber zunächst möchte er „erstmal im Ruhestand ankommen“, wie er es ausdrückt. Reisen hätte jetzt sicher auch auch auf der To-Do-Liste gestanden, aber wegen der Pandemie möchte er darauf zunächst verzichten. Städtetouren wären es gewesen, auch Freunde zu besuchen ist ihm wichtig, aber das steht in diesen schwierigen Zeiten hinten an. Kochen, das wird Thomas Braun in nächster Zeit wohl noch lieber, denn da gibt es keine Termine mehr, die im Kalender stehen und wahrgenommen werden müssen. Ein großes Hobby des Pfarrers ist die Familienforschung, auch da möchte er mehr Zeit investieren. Gerne möchte Thomas Braun auch später in der Zukunft den einen oder anderen Gottesdienst halten.

Dass eine Verabschiedung in Corona-Zeiten nicht besonders groß und verbunden mit einem schönen Empfang stattfinden kann, ist schade. „Ja nun, wir können es nicht ändern“, so Thomas Braun, der es einfach so hinnehmen möchte, wie es sich in der Pandemie darstellt. Der Gottesdienst, für den man sich auf Grund der Coronavorgaben mit Hygienekonzept im Vorfeld anmelden musste, beginnt um 10.30 Uhr in der Ebbergkirche. Superintendentin Martina Espelöer wird zu Gast in Hemer sein und den offiziellen Teil übernehmen, um Pfarrer Thomas Braun in den Ruhestand zu verabschieden.