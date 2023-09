Gesundheit Dr. Arapi referiert in Hemer: Gelenkschmerzen! Was nun?

Hemer. Gelenkschmerzen sind millionenfach verbreitet. Dr. Arapi informiert bei „Erbsensuppe & Gesundheit“ in Hemer über die Behandlung.

Wann hat ein Mediziner wirklich einmal die Möglichkeit, sich Zeit für ratsuchende Patienten zu nehmen, um sich ihre Probleme anzuhören und gemeinsam nach Behandlungsmethoden zu suchen? Was in der Praxis kaum möglich ist, scheint bei einem Teller dampfenden Eintopfs im Medivital in Hemer durchaus praktikabel zu sein.

Einmal im Monat lädt das Sportmedizinische Trainingszentrum am Haarweg zusammen mit der Heimatzeitung und der DAK Gesundheit Iserlohn im Rahmen der Vortragsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ zu einem Event mit einem Facharzt ein, der über Krankheitsbilder referiert, die den Großteil der Bevölkerung beschäftigen. Ein gerngesehener Gast ist Dr. Mevait Arapi, Chefarzt der Orthopädie in der Stadtklinik Hemer, der am Samstag, 16. September, um 11 Uhr zum Thema „Gelenkverschleiß! Was nun?“ sprechen wird.

Mehr als 20 Millionen Deutsche leiden unter Gelenkschmerzen

Mehr als 20 Millionen Deutsche leiden Schätzungen zufolge bereits unter Gelenkschmerzen. Diese treten besonders häufig in Knie-, Fuß-, Finger-, Hüft- und Schultergelenken auf. Die häufigste Ursache für Gelenkschmerzen sind vorausgegangene oder bestehende Gelenkentzündungen und Verschleißerkrankungen. Die allgemeinen Abnutzungsschäden sind meist Folge von ungleichmäßiger oder zu starker Belastung der Gelenkflächen.

„Steht die Diagnose fest, suchen wir nach individuellen Therapiemöglichkeiten“, sagt Dr. Arapi. Dabei wird zunächst versucht, dem Patienten durch konservative Methoden wie der Physiotherapie oder Hyaluron-Spritzen zu helfen. Ist der Knorpeldefekt bereits fortgeschritten, kann dem Patienten in der Stadtklinik durch minimalinvasive Eingriffe geholfen werden, die zum Beispiel dabei helfen, den Knorpel wieder aufzubauen. „Mit der neuesten Technik in unserem Operationssaal ist es ebenso möglich, Gelenkprothesen einzubauen“, sagt Dr. Mevait Arapi.

Mehr darüber wird er am 16. September zu berichten wissen. Und auch nach dem Vortrag steht der Mediziner, wenn alle Gäste einen kostenlosen Teller Erbsensuppe genießen dürfen, gerne für individuelle Fragen zur Verfügung. Anmeldungen werden bis Donnerstag, 14. September, 12 Uhr, unter der Mail-Adresse red.iserlohn@ikz-online.de entgegengenommen.

