Drei Auszeichnungen für den Sanitärausstatter

Hemer. Keuco freut sich über Kundenbewertungen und einen Preis für das beste Produkt.

Keuco kann sich über drei Auszeichnungen freuen. Die Tageszeitung „Die Welt“ hat Deutschlands beste Marken aus 218 Branchen mit einem Kunden-Votum ermittelt. Keuco kannten von den Befragten 63,4 Prozent. Somit erhielt das Hemeraner Unternehmen Gold-Status als Nr. 1 in der Sanitärbranche. Das „FAZ Institut“ bescheinigt Keuco mit einem Siegel „Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit“ die höchste Punktzahl in der Kategorie Bad und Sanitär.

Bereits zum sechsten Mal hat der Callwey Verlag den Award „Best of Interior“ ausgelobt. Es ist der wichtigste Wohndesign-Award für Innenarchitekten und Interior Designer. Zusammen mit seinen Partnern Schöner Wohnen, Bund Deutscher Innenarchitekten, BOLD und Stein|Salon wurden herausragende private Einrichtungskonzepte gesucht.

Bestes Produkt in derKategorie Badezimmer

Neben den 40 besten Wohnkonzepten wählte die Jury in diesem Jahr erstmals auch Produkte des Jahres aus. In dreizehn Kategorien wurde jeweils eine Lösung des Jahres benannt und prämiert. Der Spiegelschrank Royal Lumos ist „Das beste Produkt 2020“ in der Kategorie „Badezimmer“ und erhielt den „Best of Interior Award 2020“.

„Die guten Bewertungen sprechen dafür, dass wir als Marke fürs Bad positiv wahrgenommen werden und die Kunden mit unseren Leistungen und unserem Service zufrieden sind“, freut sich Geschäftsführer Hartmut Dalheimer.