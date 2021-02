Symbolfoto: In Ihmert hat die Polizei am Morgen Unfälle aufgenommen.

Straßenverkehr Drei Glätte-Unfälle am Donnerstagmorgen in Hemer-Ihmert

Ihmert Trotz der angekündigten milden Temperaturen war es am Donnerstagmorgen in Ihmert glatt auf den Straßen. Die Polizei meldet Unfälle.

Auch wenn zuletzt davon die Rede war, dass der Winter eine Pause einlegt, sollten Autofahrer und auch Fußgänger in diesen Tagen morgens vorsichtig sein. In Ihmert hatte sich am Donnerstagmorgen Glatteis auf den Straßen gebildet.

Um 5.44 Uhr wurde der Polizei ein Unfall auf der Westendorfstraße von der Abzweigung nach Kesbern in Richtung Ortsmitte gemeldet. Ein Fahrzeug war auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und in einem Acker gelandet. Nach den Aufzeichnungen der Polizei wurde niemand verletzt.

Gegen 6.13 Uhr kam es in Höhe der Bushaltestelle Tütebelle zu einem Glätte-Unfall mit Blechschaden.

Um 7.13 Uhr wurde erneut ein Unfall auf der Westendorfstraße gemeldet. Dort kollidierten zwei Fahrzeuge wegen Glatteises miteinander. Dort gab es zwei mutmaßlich leicht Verletzte.

Außerdem wird aus Plettenberg und Menden von jeweils einem weiteren glättebedingten Verkehrsunfall berichtet.