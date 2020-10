Drei Jahre Integration mit Licht und Schatten

Viele verbinden vor allem das Jahr 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Die große Aufgabe der Integration kam aber erst rund zwei Jahre später, im Herbst 2017, auf die Stadtverwaltung zu. Im Oktober 2017 wurden der Stadt die ersten Kontingente von Asylsuchenden zugewiesen, erst zehn, dann fünf Personen pro Woche. Nach drei Jahren Arbeit kann der Fachdienst Asyl und Integration sowohl auf Erfolge als auch auf die Schattenseiten der Arbeit zurückblicken.

Der späte Zeitpunkt der Zuweisungen hat natürlich auch einen Grund. Vor ihrer Schließung im Jahr 2017 befand sich die ZUE, die Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge, noch in Hemer. Bis zu 650 Asylsuchende waren darin untergebracht und warteten auf ihre Verlegung. Die Zuweisungen nach dem Königssteiner Schlüssel wurden für Hemer aus diesem Grund „abgeschmolzen“, wie es Fachdienstleiter Thomas Sprenger sagt. Die Flüchtlingsarbeit war vor allem die Sache des Landes und der Malteser, die die ZUE betrieben haben.

46 Asylsuchende bewohnen aktuell die Kommunale Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) am Apricker Weg. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Dann wurde die ZUE jedoch vom Land aufgegeben und das Gelände am Apricker Weg zur städtischen KEA, der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung. In einer mehr als ein halbes Jahr andauernden Übergangszeit wurde nicht nur das Gebäude umgebaut, sondern auch der Fachdienst Asyl und Integration eingerichtet. „Wir konnten erst mal Trockenschwimmen“, sagt Thomas Sprenger.

Sozialarbeiterin Kirsten Bartke-El Massouab ist schon von Anfang an dabei gewesen. Sie teilt die Integrationsarbeit der Stadt in drei Phasen ein. Als erstes steht der Erstkontakt an, es werden Gespräche geführt und erfasst, in welcher Situation der Asylsuchende sich befindet. Zudem werden Hilfestellungen im Alltag gegeben und weitere Hilfen geplant.

Nach der Phase, die ein paar Wochen, aber auch bis zu einem Jahr dauern kann, kommt die Orientierungs-Phase für die Asylsuchenden. Dabei geht es um Themen wie den Spracherwerb und die Suche nach einer eigenen Wohnung. Auch die Anmeldung der Kinder an den Kitas oder den Schulen geschieht in dieser Phase. Es geht aber auch um Krisenintervention. „Wir sind Ansprechpartner von A bis Z“, erklärt Kirsten Bartke-El Massouab. Ein besonderes Augenmerk liege aber darin, die Selbstständigkeit der Geflüchteten zu fördern. Auch Mentalitätsunterschiede spielen eine Rolle. In arabischen Ländern sei es beispielsweise völlig normal, dass Kinder draußen spielen, auch wenn es schon dunkel ist. Eine Nachtruhe nach 22 Uhr ist dort ebenso nicht üblich, wie es die Sozialarbeiterin beschreibt.

Ein Drittel ist in der dritten Phase angekommen

Bei der letzten und dritten Phase der Integration geht es schließlich um die gesellschaftliche Teilhabe. Der Spracherwerb ist dann in der Regel abgeschlossen. Die Flüchtlinge kümmern sich um einen Arbeitsplatz, eine Ausbildung, der Fachbereich Asyl und Integration hilft bei der Vermittlung von Praktika. Auch die kulturelle Teilhabe, der Eintritt in Vereine oder die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und Festen ist Bestandteil der Integration. „Erst wenn man sein Leben im Griff hat, kann man sich damit befassen“, beschreibt es die Sozialarbeiterin. Eine große Hilfe in allen Phasen ist dabei die intensive Ehrenamtsarbeit, zum Beispiel durch das Netzwerk Flüchtlinge.

Da die Phasen eher fließend sind, sei es schwer zu sagen, in welcher Phase sich die in Hemer aufgenommenen Flüchtlinge befinden. Kirsten Bartke-El Massouab schätzt aber, dass sich rund zwei bis drei Prozent der aktuell 376 Flüchtlinge in der ersten Phase der Integration befinden.

Der Großteil, rund zwei Drittel, befinde sich in der zweiten Phase, während ein Drittel in der dritten Phase angekommen ist. Wie viele davon nun in einem Arbeitsverhältnis sind, darüber gibt es beim Fachdienst keine Daten. Kirsten Bartke-El Massouab weiß aber, dass viele bei Zeitarbeitsfirmen arbeiten. Bei einigen seien auch die in den Heimatländern erworbenen Hochschulabschlüsse anerkannt worden.

Als Beispiel für eine gelungene Integration nennt sie zudem eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Der Vater ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Maler und Lackierer, die Mutter will nach dem Abschluss eines Sprachkurses eine Ausbildung zur Erzieherin beginnen. Thomas Sprenger sagt: „Mit 30 bis 35 Jahren sich noch einmal völlig neu zu orientieren, ist schwierig“.

Fälle von Depressionen und Schizophrenie

Daniel Braun ist der Integrationsbeauftragte der Stadt Hemer. Er sagt: „Die wenigsten sind integrationsunwillig.“ Im Gegensatz zu vorherigen Zeiten sind in Hemer nach 2017 vor allem Familien angekommen, wobei in Zeiten der ZUE zum größten Teil Alleinreisende in Deilinghofen aufgenommen wurden. 75 Familien und 93 Alleinreisende betreut der Fachbereich Asyl und Integration aktuell. Das Thema Integration hänge auch mit der Perspektive der Flüchtlinge zusammen, wie es Sozialarbeiterin Aleta Amirkhanyan erklärt. „Wenn man denkt: Hier ist meine nächste Heimat, dann ist das ein ganz anderes Gefühl“, beschreibt sie den Unterschied zu früher. In den Zeiten der ZUE wussten die Flüchtlinge in der Regel nicht, wo ihre nächste Station sein wird. Das ist nun in Hemer anders.

Aleta Amitkhanyan berichtet aber auch über die Schattenseiten und die belastende Arbeit der Integration. „Wir haben es mit Menschen zu tun, die stark traumatisiert sind“, erklärt sie. Der Fachdienst betreut auch Menschen mit Depressionen und Schizophrenie. Auch sind manche Opfer von Stalking. Die Sozialarbeiter kümmern sich um Menschen, die sich die Venen aufschlitzen wollten oder aus fehlgeleiteter Aggression ein Fenster eingeschlagen haben. „Das ist die Kehrseite unserer Arbeit. Da erwarten uns Emotionen von A bis Z“, sagt Aleta Amitkhanyan.

Insgesamt zieht der Fachdienst aber ein positives Fazit zu seiner Arbeit. Viele Familien wurden in Wohnungen vermittelt und haben die ersten Schritte schon hinter sich. „Wir haben die Leute befähigt, es selbst zu schaffen“, resümiert Daniel Braun. Auch die Situation am Apricker Weg habe sich nach der Einrichtung der KEA verändert. „Da gab es bisher keine großen sozialen Spannungen“, sagt Thomas Sprenger.