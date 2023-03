Drei Senioren aus Hemer beim Einkaufen bestohlen

Hemer. In einem Hemeraner Discounter wurden am Dienstag gleich drei ältere Menschen Opfer von Taschendieben.

Dass am Dienstag einem Discounter an der Bahnhofstraße in Hemer gleich drei Kunden bestohlen wurden, berichtet die Polizei.

Gegen 16.45 Uhr zogen Taschendiebe einer 86-Jährigen die Geldbörse aus einem Beutel, der am Einkaufswagen hing. Sie hatte nichts Verdächtiges bemerkt. 20 Minuten später bemerkte eine 85-jährige Kundin an der Kasse, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche ihres Einkaufstrolleys steckte. Auch sie hatte nichts Verdächtiges bemerkt. Als Nächstes erwischte es einen 70-jährigen Mann: Als er um 17.30 Uhr an der Kasse stand, fiel ihm auf, dass seine Geldbörse weg war.

