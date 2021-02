Drogenhändler aus Hemer landet hinter Gittern

Hemer. Prozess vor dem Amtsgericht: Auch eine günstige Sozialprognose schützt den 30-jährigen Angeklagten nicht vor einer Strafe.

Mit einem Fall, bei dem es selbst den Bewährungshelfer wörtlich „von den Socken“ haute, hatte es das Schöffengericht am Amtsgericht Iserlohn unter Vorsitz von Richter Dr. Michael Ozimek zu tun. Beschuldigt war ein 30-jähriger Hemeraner mit türkischer Staatsangehörigkeit. Die Staatsanwaltschaft warf dem Hilfsarbeiter den zweimaligen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sowie einen Verstoß gegen das Waffengesetz vor.

Der Beschuldigte G. soll im Januar 2020 die Menge von 1,5 Kilo Marihuana für 5.000 Euro an einen Herrn Y. verkauft haben. Dieses Geschäft wurde von der Polizei am Telefon mitgehört, worauf es zu einer Hausdurchsuchung kam. Dabei wurden im März 2020 rund 1,3 Kilo Marihuana und 20.000 Euro Bargeld sichergestellt. Zudem fanden die Polizisten 13 Patronen für eine unerlaubte Schusswaffe. Das „Gras“ sei zum Weiterverkauf bestimmt gewesen, gab der Angeklagte zu. Von wem er es bekommen habe, wollte Richter Dr. Ozimek wissen. „Von einem Albaner aus Dortmund. Den Namen möchte ich nicht nennen“, sagte der 30-Jährige. Weitere Aussagen wolle er dazu nicht machen. Die Patronen habe ein Bekannter bei ihm liegen gelassen, so der Angeklagte. „Zur Polizei wollte ich nicht, ich hatte Angst, dass das auf mich zurückfällt, also habe ich sie in eine Schublade gelegt und dann vergessen“.

Betäubungsmittel: In den Handel reingerutscht

In den Handel mit Betäubungsmitteln sei er reingerutscht: Er konsumiere seit der Jugend selbst Gras, gab G. zu. Irgendwann sei er dann zur Finanzierung des Eigenkonsums auch in den Handel eingestiegen. Als Nebenwirkung der Abhängigkeit habe er eine Angststörung entwickelt, dazu seien Depressionen gekommen, die aber inzwischen behandelt würden, außerdem besuche er einen Psychologen, so G. Seine Abhängigkeit habe er aber noch nicht im Griff, gab er zu.

Zurück zum Verkauf der 1,5 Kilo Marihuana an Y., der bereits in einem früheren Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden war und bei der Verhandlung gegen G. krankheitsbedingt fehlte. Er habe 5.000 Euro gezahlt, den Stoff ohne Gewinn weitergegeben, so G. Eine Behauptung, die er im späteren Verlauf der Verhandlung revidierte.

Der Beschuldigte ist vorbestraft: Gefährliche Körperverletzung, Hehlerei, Fahren ohne Fahrerlaubnis, illegaler Waffenbesitz, Handel mit Betäubungsmitteln. Auch der Bewährungshelfer wurde gehört. Die Zusammenarbeit seit 2014 sei sehr gut verlaufen, er habe den Hemeraner als sehr zuverlässigen Klienten erlebt. „Ich bin überrascht, dass er zugibt, fortlaufend Cannabis konsumiert zu haben. Ich habe das nicht bemerkt. Ich dachte, er hätte keinen Kontakt zu Drogen“, so der Bewährungshelfer. G. habe mit seiner Freundin zusammengelebt und einen festen Job gehabt. Nach der Trennung im Sommer 2016 sei es mit G. jedoch zunächst bergab gegangen. In der U-Haft, die nach der Festnahme wegen der beiden verhandelten Vergehen erfolgte, habe er eine Veränderung bemerkt: Der 30-Jährige habe 2020 geheiratet und sei auf dem besten Weg, sein Leben in den Griff zu bekommen.

Junger Mann, der sich um Neuanfang bemüht

Nachdem der Beschuldigte alle Punkte der Anklage eingeräumt und auf die Rückgabe der sicher gestellten 20.000 Euro verzichtet hatte, zeichnete Verteidiger Andreas Trode das Bild eines jungen Mannes, der sich um einen Neuanfang redlich bemühe – und das schließe eben auch einen festen Job mit ein. So habe der Hemeraner gearbeitet, sei aber in der Corona-Krise entlassen worden. Seit dem 8. Februar arbeite sein Mandant als Hilfsarbeiter bei einem Autoaufbereitungsbetrieb in Bochum. Er betonte, dass er wisse, was er falsch gemacht hab und es ändern wolle.

In seinem Plädoyer betonte der Staatsanwalt die Menge an Betäubungsmitteln, auch der Besitz der Munition sei erheblich. Seine Forderung: Drei Jahre und zwei Monate Freiheitsstrafe. Bei seiner Urteilsfindung berücksichtigte das Schöffengericht zwar die positive Sozialprognose des Angeklagten, „jedoch haben Sie ihren neuen Job erst seit wenigen Tagen und müssen erstmal zeigen, dass Sie das durchhalten“, so der Richter. Auch sein Drogenproblem müsse G. in den Griff bekommen, die Vorstrafen seien erheblich. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.