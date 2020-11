Durch das eigene Leben inspiriert

Dass die Coronazeit die Menschen dazu anregt, viele liegengebliebene Aufgaben zu erledigen, den Garten auf Vordermann zu bringen und die Wohnung zu renovieren, ist bekannt. Die 16-jährige Gymnasiastin Charlotte Hauck hat ebenfalls etwas in die Tat umgesetzt – sie hat in den Osterferien damit begonnen, ein Buch zu schreiben und es im September fertiggestellt. „Bereit“ heißt das Erstlingswerk der jungen Ihmerterin.

Schon immer die Gedankenzu Papier gebracht

„Ich lese selbst unglaublich gerne und vor allem eben Liebesromane“, erzählt die 16-Jährige, die schon immer ihre Gedanken zu Papier gebracht und geschrieben hat. Bisher waren es aber keine ganzen Bücher, die am Ende als Ergebnis entstanden sind. „Tatsächlich hat mich mein eigenes Leben zu diesem Buch inspiriert. Am Anfang war ich eher dagegen, als meine Freunde auf die Idee kamen, ich solle doch ein Buch schreiben“, so Charlotte Hauck.

Ihre Freunde blieben hartnäckig und schafften es, Charlotte zu überreden. Ab diesem Zeitpunkt sei sie selbst Feuer und Flamme gewesen und habe Tag für Tag an ihrem Projekt gearbeitet, so die Gymnasiastin, die anfangs nicht daran geglaubt hat, dass sie das Buch fertigstellt. „Weil es mein erstes Buch war und ich so etwas eben noch nie gemacht habe“, erklärt die Hemeraner Schülerin. Sie blieb aber dran, motivierte sich immer wieder selbst, bis sie sich eines Tages übernommen hat. „Das hat dann zu einer Schreibblockade geführt“, so Charlotte Hauck, „ich glaube, meine Motivation war einfach irgendwann, dass ich schon so weit war und die Arbeit, die ich bisher reingesteckt hatte, nicht einfach Zeitverschwendung sein sollte“. Mit jedem Kapitel, das fertig wurde, kam die Ihmerterin ihrem Ziel ein Stückchen näher.

Jeder kann eine Message mitnehmen

Wichtig war ihr beim Schreiben die Geschichte an sich und die damit verbundene Message, die jeder für sich mitnehmen kann. „Zudem stehen der Spaß beim Schreiben ganz oben. Dazu kommt das Ziel, dass die Geschichte in sich rund und einfach angenehm zu lesen ist, aber den Leser trotzdem in das Geschehen eintauchen lässt und emotional mitnimmt. Das alles zu kombinieren war zwar nicht immer einfach, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft“, ist Charlotte Hauck glücklich.

In ihrem Erstlingswerk „Bereit“ beschreibt die Autorin die Geschichte von Casey Johnson, die in Lakewood einen Neuanfang starten möchte. Ihre Freunde und damit verbunden die Erinnerungen an ihre Heimatstadt hat Casey zurückgelassen. Im Laufe der Handlung entwickelt sich eine schöne Geschichte rund um die Liebe, die Freundschaft und die Verbundenheit. Charlotte Hauck betont, dass diese Geschichte zwar an ihr eigenes Leben angelehnt sei, der Roman aber dennoch fiktiv sei.

Das Buch der Nachwuchsautorin kann man im Buchladen neuen Markt in der Hemeraner Innenstadt erwerben.