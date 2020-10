Durch Maskenpflicht muss nicht ganze Stufe in Quarantäne

Die Corona-Fallzahl in Hemer hat einen einen neuen Rekord erreicht. Allein am Mittwoch sind 20 Fälle hinzugekommen. Die Genesenen abgezogen verzeichnet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises aktuell 50 Infizierte. Mit ihnen stehen 100 Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne. In den letzten sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis statistisch gesehen 120,9 Einwohner pro 100.000 mit dem Coronavirus angesteckt.

Der Kreis schlüsselt nicht mehr auf, welche öffentlichen Einrichtungen in den Städten betroffen sind. In Pflegeeinrichtungen sind kreisweit aktuell 25 Bewohner und Mitarbeiter infiziert. An Schulen gibt es derzeit 22 Indexfälle und in Kindertageseinrichtungen 14. In Hemer sind Corona-Fälle in der Kita St. Bonifatius und der Bärenbande bekannt. Zwei Mitarbeiterinnen des Bonifatius-Kindergartens sind erkrankt, daraufhin wurden die Kinder und sieben Mitarbeiterinnen in Quarantäne geschickt., bestätigt der Kreis. Am Woeste-Gymnasium ist am Mittwoch ein Schüler positiv getestet worden. Die seit dem Ende der Herbstferien geltende Maskenpflicht erweist sich nun als Vorteil. Nur die direkten Sitznachbarn des Schülers in den verschiedenen Kursen müssen in Quarantäne und nicht mehr die ganze Stufe plus der Lehrer.

Mit den gravierenden Auswirkungen des bundesweiten „Lockdowns light“ müssen sich Veranstalter, Gastronomen, Fitnessstudios, Kosmetikstudios und viele mehr beschäftigen. Die letzten verbliebenen Veranstaltungen und Versammlungen werden abgesagt. So wird auch „Iss mit!“ seinen Mittagstisch zumindest im November aussetzen. Nach der Unterbrechung seit dem Frühjahr hatte „Iss mit!“ erst im Oktober wieder begonnen und zwei Mittagstische in getrennten Gruppen anbieten können. Dass nun so schnell wieder darauf verzichtet werden muss, trifft besonders die Senioren, denen wieder die sozialen Kontakte – wenn auch auf Abstand – fehlen.

Mit Fragen bombardiert wurde gestern auch die Volkshochschule. Inwieweit deren Kurse betroffen sind, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Stadtwerke bereiten sich auf die Schließung des Hallenbades ab Montag vor.

Gastwirte sehen sich zu Unrecht als „Wellenbrecher“

Die Hemeraner Gastwirte hatten sich erst auf die Sperrstunde ab 23 Uhr und die Kontaktbeschränkung auf fünf Personen einstellen müssen, da trifft sie die einmonatige Schließung besonders hart. „Ich war geschockt, das hätte ich nicht gedacht“, sagt Marjan Zoksimovski vom „Marjans“. Das neu aufgestellte beheizte Zelt und sein Gastraum müssen ab Montag leer bleiben. „Wir haben alles getan und investiert und das ist plötzlich überflüssig“, sagt er zu den umfangreichen Hygienemaßnahmen. „Das Prinzip funktioniert nicht“, bezweifelt er das Auf und Zu. Wenn vor Weihnachten wieder geöffnet werde, müsse dann im Januar wieder geschlossen werden? Nach dem ersten Lockdown habe es sechs Wochen gedauert, bis ausreichend Gäste gekommen seien.

„Ich verstehe das nicht, es ist ganz schwierig“, sagt Milena Urosevic. Ihr „Jägerhof“ wird ab Dienstag wieder eine telefonische Bestellung und Abholung von Speisen anbieten. Wie schon beim ersten Lockdown setzt auch das Akropolis auf Bestellungen mit Abholung oder auch Lieferung.

Für Hans-Joachim Hundt von „Das Peters“ ist die Mitnahme keine Option. Auch wenn Gäste das Restaurant gerne unterstützen möchten, seien die Betriebskosten zu hoch. „Das ist ein ziemlicher Schlag in den Nacken“, kommentiert der Westiger die Zwangsschließung und verweist auf das RKI, das die Gastronomie nicht als Infektionstreiber sehe. Das habe die Gastronomie mit ihren Hygienekonzepten, Investitionen und Kapazitätsverringerungen bewiesen. Auf die Rahmenbedingungen für die angekündigte Unterstützung ist Hans-Joachim Hundt gespannt. „Wir werden weitermachen, lassen uns nicht unterkriegen“, hofft er auf eine baldige Wiedereröffnung.

Online-Kurse statt Training im Fitnessstudio

Auch die Fitnessstudios schließen ab Montag ihre Pforten. Xenia Chulina, Clubleiterin von Easy Fitness Hemer, hofft inständig, dass es schnell vorbeigeht. „Wir hatten ja schon so einen tollen Start in Hemer. Wir wollten gerade eröffnen, und dann kam Corona“, sagte sie gestern am Telefon. Erst im Juni hat das Fitnessstudio in Hemer starten können. „Wir werden unsere Kunden nun online beim Training unterstützen“, so Xenia Chulina, „ich hoffe einfach nur, dass bald wieder ein normaler Arbeitsalltag einkehrt.“ André Horn, der neben seiner Physiotherapiepraxis auch ein Fitnessstudio betreibt, gab sich gelassen. „Ich glaube einfach, dass es sinnvoll ist, und ich finde es gut, dass es dieses Mal eine klare Ansage gibt“, so der Physiotherapeut. Man müsse jetzt das Beste draus machen, so Horn, der seine Praxis weiter geöffnet lassen kann. Krankengymnastik und Rehasport bleibt, das Fitnessstudio schließt.