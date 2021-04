Durchreisender pöbelt und droht Polizisten in Hemer

Hemer. Erst randalierter er an der Bushaltestelle, dann beleidigte und drohte ein 41-Jähriger in Hemer auch Polizisten.

Gleich mehrfach randalierte ein „verirrter Durchreisender“ – so die Polizei – am Samstagmorgen in der Innenstadt und sorgte so für Polizeieinsätze. Zunächst pöbelte der Mann um 5.33 Passanten an einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße an. Sie alarmierten die Polizei. Der Randalierer beleidigte die Polizeibeamtin und ihren Kollege vor einer großen Zahl von Zeugen und drohte ihnen. „Die Polizeibeamten konnten den Mann beruhigen, so dass er sich auswies. Der 41-jährige Oberhausener erklärte, er sei auf dem Weg nach Berlin. Wieso er in Hemer gelandet sei, wisse er nicht“, berichtet die Polizei. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und erteilten einen Platzverweis.

Frau auf Hademareplatz massiv bedroht

Gegen 6 Uhr bedrohte derselbe Mann am Hademareplatz eine Frau, die ihren Hund ausführte. Er schmiss seine Tasche auf die Straße und rannte auf sie zu. Das Bellen des Hundes hielt ihn nicht davon ab, die Frau massiv mit Worten zu bedrohen. Dann verschwand er wieder. Die Frau alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den Oberhausener einige Minuten später an der Ecke Hauptstraße/Fichtestraße. Er wurde zunächst zur Wache und anschließend auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt nach PsychKG in eine Klinik eingewiesen.