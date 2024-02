E-Ladesäulen in Hemer immer stärker frequentiert

Hemer Öffentliche E-Ladestationen werden immer häufiger genutzt und auch Wallboxen werden zahlreicher. Die Stadtwerke planen neue Standorte.

Das Ladenetz für E-Autos wird in Hemer engmaschiger, und auch die Nachfrage nach Wallboxen als heimische Ladestationen steigt. Ohne die Zahlen aus dem vierten Quartal sind 2023 bereits 46 Wallboxen mit 11 kW genehmigt worden. Das ist ein neuer Rekord. Im Vorjahr waren es 45 Wallboxen, 2021 nur 28. Die Anträge auf leistungsstärkere Wallboxen mit 22 kW ist allerdings rückläufig. Von 13 im Jahr 2021 sank die Zahl auf 9 und schließlich nur noch auf drei in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres. 144 private Ladestationen gibt es aktuell in Hemer. Bislang mussten die Stadtwerke nur eine 22-kW-Wallbox ablehnen. Diese Zahlen nannten die Stadtwerke im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr.

Stadtwerke betreiben fünf Standorte mit E-Ladesäulen

Die Stadtwerke betreiben fünf Standorte mit E-Ladesäulen. Die erste öffentliche Ladesäule konnte Anfang 2021 am Hademareplatz in Betrieb genommen werden. Von 207 Ladungen im Anfangsjahr, in dem aber ein dreimonatiger Ausfall wegen Vandalismus die Zahlen beeinträchtigte, stiegen die Ladevorgänge kontinuierlich an. Mit 891 konnte 2022 ein Rekord erreicht werden.

Die Parkplätze vor E-Ladesäulen sind immer häufiger belegt. Foto: Andreas Drees / IKZ

2023 konnten Autofahrer dort wieder häufiger einen freien Ladeplatz vorfinden. Durch neue Standorte der Stadtwerke im Stadtgebiet und Konkurrenz anderer Unternehmen sanken die Ladevorgänge auf 429 (Zahlen bis zum 20. November). Direkt gegenüber wird beispielsweise eine Schnellladestation mit 300 kw angeboten. Dafür waren die anderen Standorte stärker frequentiert. Beliebter als am Hademareplatz sind die Ladesäulen An der Steinert und am Sauerlandpark. An der Lungenklinik hat sich die Zahl der Ladevorgänge nach dem Premierenjahr auf 340 verdoppelt. Auch an der ersten öffentlichen Ladesäule in einem Wohngebiet Am Jalohsweg konnten über 100 Ladungen registriert werden. Insgesamt hat sich die geladene Energie von 2022 auf 2023 verdoppelt.

In der Innenstadt planen die Stadtwerke zwei Ladesäulen auf dem Parkplatz des neuen Hallenbades. Der Förderantrag ist inzwischen genehmigt, sodass die Installation vor der Badeinweihung erfolgen soll. Im Investitionsplan für 2024 sind zwei weitere Standorte für öffentliche Ladesäulen in Ihmert und Stübecken geplant.

