Eichenprozessionsspinner auch im Freibad abgesaugt

Hemer. Der Sand der Matschanlage wird noch ausgetauscht. Das Freibad ist durch Großbaustelle am Besten per Rad oder Bus zu erreichen.

Die prächtigen Eichen im Freibad Am Damm sind ein willkommener Schattenspender, doch sie locken auch eine ungeliebte Raupe an. Der Eichenprozessionsspinner sorgt mit seinen Brennhaaren beim Menschen für allergische Reaktionen und stellt Städte und Forstämter vor immer größere Probleme. Diese kleinen Tiere haben nun auch im Freibad einen großen Arbeitseinsatz ausgelöst. Am Dienstag musste der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) ein Nest des Eichenprozessionsspinners aus den Eichen entfernen.

Kontakt kann allergischeReaktionen hervorrufen

Der Kontakt mit den Tieren kann allergische Reaktionen hervorrufen, die durch die Luft fliegenden Härchen die Lunge gefährden. Daher hatte der Bäderbetrieb schnell reagiert und den betroffenen Bereich unter den Eichen auf dem Freibadgelände abgesperrt. Kurz darauf folgte die Kontrollsichtung durch den Stadtbetrieb. „Der Verdacht auf Befall der Eichen durch den Eichenprozessionsspinner hat sich bestätigt. Daraufhin haben wir die Nester in den befallenen Bäumen unmittelbar fachmännisch durch Absaugen entfernen lassen“, berichtet Stadtwerke Geschäftsführerin Monika Otten. Da sich die Raupen gerne auch im Sand aufhalten, wird der Sand des unmittelbar an den Eichen liegenden Spielplatzes ausgetauscht. Vorsorglich bleiben alle Bereiche, in denen sich der Eichenprozessionsspinner eingenistet hatte, abgesperrt.

„Wir bitten alle Badegäste aufmerksam zu sein und sich bei unserem Bäderteam zu melden, sollten neue Nester entdeckt werden“, sensibilisiert Schwimmmeister Uwe Sperling die Besucher des Freibades. In den nächsten Tagen wird eine Fachfirma nochmals alle Eichen auf dem Freibadgelände auf Befall durch den Eichenprozessionsspinner untersuchen.

Bürger können Befall von Raupen melden

Der Stadtbetrieb hat in Iserlohn und Hemer bereits rund 20 Nester entfernen müssen. „Bürger können uns jederzeit einen Befall melden, wir kümmern uns dann darum“, so Ulrich Muschiol. Telefonisch ist der SIH unter 02371/217-2800 oder per Email (info@sih-online.de) erreichbar. Die Beseitigung von Raupen des Eichenprozessionsspinners auf Privatgrundstücken muss durch den jeweiligen Eigentümer vorgenommen bzw. in der Privatwirtschaft beauftragt werden.

Das Freibad hat aktuell auch noch ein anderes Problem – es ist aus der Innenstadt schwer erreichbar. Die Geitbecke ist zurzeit voll gesperrt. Uwe Sperling erinnert auch an die mit der Baustelle verbundenen Umleitung auf dem Weg zum Freibad: „Wir empfehlen das Auto auf dem Parkplatz am ZOB zu parken und von dort den Bus zu nehmen. Fußgänger und Radfahrer können einen Notgehweg entlang der Baustelle nutzen.“