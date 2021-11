Eierwerfer versprühen in Hemer Pfefferspray

Hemer. Jugendliche haben Pfefferspray gegen einen Hausbewohner eingesetzt.

Eine Gruppe Jugendlicher warf am Sonntagabend wiederholt Eier gegen die Scheiben eines Hauses an der Lohstraße. Ein 64-jähriger Anwohner der Straße bemerkte dies, ging nach draußen und sprach die Jugendlichen an. Einer der Jugendlichen sprühte ihm unvermittelt aus der Gruppe heraus Pfefferspray ins Gesicht, berichtet die Polizei. Die Gruppe rannte dann in unbekannte Richtung davon. Der Täter war etwa ca. 16 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Eierwürfe an Halloween wurden auch in anderen Ortsteilen beobachtet.

Einbrecher in Schuleund Gaststätte

Am Samstag brachen Unbekannte zwischen 4 und 14 Uhr in eine Gaststätte an der Hauptstraße ein. Sie hebelten eine Hintertür und ein zugehöriges Sicherheitsgitter auf und gelangten so in den Innenraum. Im Inneren hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entleerten die Geldkassetten. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizeiangaben vermutlich im mittleren vierstelligen Bereich.

Eine Zeugin stellte am frühen Montagnachmittag eine eingeschlagene Scheibe an der Rückseite der Wulfertschule fest. Im Inneren hatten der oder die Täter offensichtlich den unmittelbar hinter der Scheibe befindlichen Raum durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizeiwache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

