Eigene Wohnungen für Flüchtlinge

Die KEA in Deilinghofen am Apricker Weg.

Hemer. In der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung in Deilinghofen ist es leerer geworden. Mit 365 Geflüchteten bleibt die Aufnahmezahl 2020 konstant.

Im Corona-Jahr 2020 musste die Stadt Hemer deutlich weniger Flüchtlinge aufnehmen als erwartet. Im Dezember wohnten insgesamt 365 Geflüchtete aus 31 verschiedenen Nationen in Hemer. Die Gesamtzahl ist damit im Vergleich zum Januar 2020 konstant geblieben. Der überwiegende Teil der Menschen stammt aus der Türkei (21 Prozent), Syrien (17 Prozent) und dem Irak (10 Prozent). Mehr als ein Drittel sind Minderjährige. Auch in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung in Deilinghofen ist es deutlich leerer geworden.

Rund vier Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung

Entgegen der letztjährigen Prognosen stagnierte im Jahr 2020 die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge, berichtete die Verwaltung im Sozialausschuss. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Landesregierung im Frühjahr die Zuweisungen für etwa zwei Monate ausgesetzt. Seitdem gab es zwar etwa 20 Neuzuweisungen und Umverteilungen; auch hat die Ausländerbehörde in 2020 sieben Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern vorgenommen.

Lebten zu Jahresbeginn 2020 noch rund 100 Flüchtlinge in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung, waren es zum Jahresende 36. „Besonders erfreulich ist die große Zahl an Menschen, die nach einiger Zeit des Aufenthaltes in der KEA bereits in eine Wohnung im Stadtgebiet umziehen konnten“, heißt es im Bericht des Fachdienstes. Im Durchschnitt verbrachten die zugewiesenen Asylbewerber rund vier Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung in Deilinghofen. Dann erfolgt der Umzug in eigene Wohnungen. So haben mittlerweile 218 Geflüchtete mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus selbst eine eigene Wohnung gemietet. 106 wohnen in städtischen Wohnungen.

Ein großes Lob zollte die Stadt dem Engagement der Helfer im Flüchtlings-Netzwerk. „In diesem Zusammenhang ist das große Engagement vieler Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe hervorzuheben, die bei der Wohnungssuche, den vielen Umzügen und Renovierungsarbeiten geholfen haben. Die Zusammenarbeit zwischen dem Netzwerk der Hemeraner Flüchtlingshilfe und den hauptamtlichen Sozialarbeiterinnen ist besonders in diesem Lebensabschnitt, der einen wichtigen Schritt in die Selbstständigkeit und Integration der geflüchteten Menschen bedeutet, besonders wertvoll“, bilanzierte die Verwaltung.

Quarantänebereich beiCorona-Ausbrüchen

Verbesserungsbedarf in der städtischen Begleitung sah Josef Muhs (GAH). „Der persönliche Kontakt und die Betreuung sind praktisch zum Erliegen gekommen“, sagte er zu den Folgen der Corona-Pandemie. Die Leute seien alleingelassen mit Beratungsschreiben oder der Digitalisierung in der Schule. „Es ist vieles möglich auch unter Coronabedingungen“, erwartete Muhs eine Begleitung der Geflüchteten. „Wir sind erreichbar und helfen den Menschen“, entgegnete Fachbereichsleiter Philipp Sieben.

Die Kommunale Erstaufnahmeeinrichtung hatte sich früh auch auf Corona-Erkrankungen unter den Bewohnern vorbereitet und einen Quarantänebereich eingerichtet. Über Weihnachten gab es den ersten Fall. In der Folge ist die ganze Einrichtung zeitweise unter Quarantäne gestellt worden. Dass dann ein Flüchtlingshelfer ebenfalls in Quarantäne musste, weil er eine Betreuungsperson zum Test gefahren hat, soll zukünftig durch andere Testlösungen verhindert werden.

Wie sich die Flüchtlingszuweisungen in diesem Jahr entwickeln werden, ist völlig ungewiss. Eine neue Zielvereinbarung über weitere Zuweisungskontingente ist seitens der Bezirksregierung bislang nicht erfolgt. So kann über die weitere Entwicklung nur spekuliert werden. Die Stadt rechnet im Haushaltsplan mit der Neuaufnahme von 30 Flüchtlingen. Teurer wird die Unterbringung in jedem Fall. Der Gesamtzuschussbedarf steigt auf fast 1,3 Millionen Euro. Dazu trägt bei, dass das Land in 2021 voraussichtlich keine Integrationspauschale an die Kommunen ausschütten wird.

Weitere Kosten durchgeduldete Asylbewerber

Weitere Kosten entstehen für Geduldete, die aufgrund eines abgelehnten Asylantrages ausreisepflichtig sind, jedoch aus unterschiedlichen Gründen von der Ausländerbehörde des Märkischen Kreises nicht abgeschoben werden können. Sie müssen von den Kommunen versorgt werden, erhalten aber drei Monate nach vollziehbarer Ausreisepflicht keinen Landeszuschuss für Unterkunft und Versorgung mehr.