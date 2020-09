Ein Ambiente fast wie beim „Nightfever“

Hemer. Pastoralverbund hat die Christkönig-Kirche 24 Stunden lang für die Anbetung geöffnet.

Den Versuch, eine alte in Vergessenheit geratene, aber altbewährte Tradition zu beleben, wagte Vikar Zaldy Antonio-Abong. Mit einem Team organisierte er von Samstag auf Sonntag in der Christkönig-Kirche zum ersten Mal im katholischen Pastoralverbund Hemer eine 24-Stunden-Anbetung. Beginn war zunächst eine Heilige Messe am Samstagmittag mit anschließender Aussetzung. Danach war die Kirche 24 Stunden für das Gebet vor dem Allerheiligsten geöffnet.

Teams aus Hemer, Iserlohn undMenden arbeiten zusammen

Die Mitglieder aus dem Vorbereitungsteam, bestehend aus Christen aus dem Pastoralverbund Hemer, aber auch aus Iserlohn und Menden, übernahmen jeweils eine Stunde. Es wurden Texte vorgelesen und es gab Musikeinspielungen, ganz nach dem Geschmack der jeweiligen Gruppe.

Neben den persönlichen Gebetsanliegen gab es drei große Gebetsanliegen. Einerseits wurde für die Kirche das Gebet gesprochen, andererseits wurde wegen der weltweiten Pandemie gebetet. Und das dritte Gebetsanliegen, was Vikar Zaldy Antonio-Abong formulierte, waren die Berufungen in der Kirche. „Es braucht Menschen, die die Botschaft Gottes weitergeben“, so die Berufung.

Das Flair in der Christkönig-Kirche war ein ganz besonderes. Das Allerheiligste am Altar wurde in ein besonderes Licht getaucht. So entstand fast so ein Ambiente wie beim „Nightfever“, was zuvor bei den Hemeraner Herbsttagen in die Kirche lockte, aber diesmal wie das ganze Stadtfest der Corona-Pandemie zum Opfer fiel.

Ende der 24-Stunden-Anbetung war der feierliche Sakramentssegen, bevor Vikar Zaldy Antonio-Abong dann als krönenden Abschluss erneut am Sonntagmittag eine Heilige Messe zelebrierte. Da der Zuspruch bei der Premiere recht groß war, obwohl wegen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Beschränkung der Personenzahl nicht viel Werbung gemacht wurde, zieht Vikar Zaldy Antonio-Abong eine Wiederholung in Erwägung. „Bei der Eröffnungsmesse waren es etwa 50 Besucher“, freute sich Vikar Zaldy Antonio-Abong im Gespräch mit der Heimatzeitung.