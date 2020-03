Ein Blick auf die aktiven Frauen im Sport

Woche für Woche setzen sich Hemeraner Sportlerinnen mit Herzblut für ihre Vereine ein: Sie investieren Zeit in die Vorstandsarbeit, engagieren sich als Trainerinnen, leisten Jugendarbeit und trainieren zudem selbst. Um diesen sportlich aktiven Frauen einen besonderen Dank für ihr Engagement auszusprechen, hat die NRW-Landtagsabgeordnete Inge Blask (SPD) am vergangenen Sonntag eine Sportlerinnenehrung anlässlich des Internationalen Tages der Frau auf den Weg gebracht.

Die Begrüßungsrede der Politikerin startete mit einer Zeitreise in die Vergangenheit. Während der Proteste für das aktive und passive Frauenwahlrecht, wurde der Frauentag am 19. März 1911 in Deutschland eingeführt. Anlässlich eines Arbeiterinnenstreiks im Jahre 1917 wurde schließlich der 8. März als der Internationale Tag der Frau festgelegt. Dieser Tag ist eine Erinnerung daran, sich für Parität einzusetzen. Hierfür müssen Frauen mutig vorangehen und für die Frauenrechte eintreten. Auch wenn heutzutage in vielen Bereichen der Gesellschaft Verbesserungen hinsichtlich der Frauenrechte zu erkennen sind, ist es ein besonderes Anliegen von Inge Blask, sportlich engagierte Frauen in den Fokus zu rücken und ihnen Respekt und Anerkennung zu gebühren.

Als extremes Beispiel für eine Benachteiligung beim Sport führte Inge Blask den WM-Sieg der Frauennationalmannschaft im Jahre 1989 an, bei dem die Spielerinnen lediglich ein Kaffeeset gewannen, während die Männer ein Jahr später rund 65.000 Euro Siegprämie für den Titelgewinn erhielten.

Nur auf dem Papier alle Rechte gesichert

Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag (SPD), freute sich sehr über die Einladung zu der Veranstaltung, da sie im Sportausschuss des Deutschen Bundestages aktiv ist und machte deutlich, dass den Frauen in der heutigen Zeit auf dem Papier zwar alle Rechte gesichert sind, dies in der Realität jedoch häufig noch anders aussieht. Möchte eine Frau etwa einen Männerberuf ausüben, wird sie auf Grund von Zweifeln an ihren Qualitäten oder ihrer möglichen Familienplanung häufig nicht eingestellt, obwohl aufgrund der Digitalisierung inzwischen viele Möglichkeiten bestehen, um von zu Hause aus arbeiten zu können. Beim Thema Gleichberechtigung sollte es immer „um Qualität und nicht um das Geschlecht“ gehen.

Auch Volker Schmidt, Vorsitzender der sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik, sprach vor den Zuhörern und erklärte, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Demokratie und Frauenrechten gebe. Auch wenn im Grundgesetz die Gleichstellung von Männern und Frauen niedergeschrieben ist, existiere in Deutschland zum Beispiel noch heute ein Lohnkostenunterschied von 21 Prozent. Der Wunsch des Politikers ist es, dass Frauenrechte nicht nur in der Theorie aufgestellt, sondern auch praktisch umgesetzt werden.

Nach den aufschlussreichen und motivierenden Reden der Politikerinnen und Politiker nahm Inge Blask schließlich die Ehrung vor, bei der jede Sportlerin eine Urkunde sowie einen kleinen Blumenstrauß überreicht bekam. Hier wurde zunächst Carmen Ahlers (in Abwesenheit), Vorsitzende der „Hemer Butterflies“, für die Vorstandsarbeit und den vierten Platz bei der Segwaypolo-Weltmeisterschaft in Stockholm geehrt. Katrin Kirchhoff, die beim TV Deilinghofen zahlreiche Aufgaben als Vorstandsmitglied, Übungsleiterin und Beauftragte für Schulen und Sport übernimmt, wurde für ihren Einsatz geehrt. Sportlerin Andrea Möller ist seit Jahren ein aktives Mitglied bei der Behindertensportgemeinschaft Hemer. Auch Sieglinde Riehl, die Vorsitzende des Vereins, welcher die Betreuung von behinderten Sportlerinnen und Sportlern besonders am Herzen liegt, wurde für ihr großes Engagement belohnt.

Für Frauenbundesliga qualifiziert

Zu den Geehrten gehört auch Annemarie Reinhard-Flamme, die ein Vorstandsmitglied beim Stadtsportverband Hemer ist und sich besonders für den Seniorenbereich engagiert. Ausgezeichnet wurde zudem Carmen Voicu-Jagodzinsky, die sich mit ihren Schülerinnen für die erste Frauenbundesliga im Schach qualifiziert hat und seit Anfang des Jahres Frauenbeauftragte des Schachbundes Nordrhein-Westfalen ist. Dagmar Weinreich und Sylke Nitschke sind beide Mitglieder der DLRG Hemer und geben Schwimmunterricht für Kinder mit Behinderung. Außerdem unterrichteten sie seit 2013 rund 6000 Kinder an Schulen.

Für diesen großartigen Erfolg wurden beide Frauen geehrt. Außerdem wurde Kerstin Wolter für ihre 30-jährige Mitgliedschaft und 15-jährige Vorstandsarbeit im TV Becke ausgezeichnet.