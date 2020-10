Ein Buch rund um die Hönnetal-Geschichte

Historisch gesehen stellt das Hönnetal eine Trennlinie zwischen den Städten im Umland dar. Heute ist es eher ein Verbindungspunkt und ein Raum für gemeinsame Projekte. Ein Beispiel dafür ist das Buch „100 Jahre Schutzaktion -- Die Rettung der Schönheit des Hönnetals“, das am Freitag in Anwesenheit der Bürgermeister von Hemer, Balve, Menden und Neuenrade vor der Feldhofhöhle vorgestellt wurde. Das vom Naturhistorischen Verein Hönnetal herausgegebene Werk beschäftigt sich mit dem Schutz des Tals vor der vollständigen Zerstörung durch den Kalkabbau. Ab dem heutigen Montag ist das Buch auch im Handel erhältlich.

Einspruch gegen Kalkwerkehat Tal vor Zerstörung bewahrt

Ein Grund, warum das Hönnetal heute noch so gut erhalten ist, ist der Widerstand von Wilhelm Feldhof, dem damaligen Besitzer des Guts Bäingsen. Um sein Eigentum vor der Zerstörung zu schützen, erhob er Einspruch gegen zwölf Kalkwerke, die entlang des Hönnetals gebaut werden sollten. „Die Schwefelmengen hätten das Tal vernichtet und ihm um seinen Besitz gebracht“, erklärt Adalbert Allhoff-Cramer, Geschäftsführer des Naturhistorischen Vereins Hönnetal. Nach dem vormaligen Besitzer des Guts Bäingsen ist auch die Feldhof-Höhle benannt. Zudem dient ein altes Foto der Höhle aus dem Jahr 1934 dem Buch als Titelbild.

Das Buch beleuchtet in 17 Fachbeiträgen die Geschichte des Hönnetals und deren natürliche Schätze. „Wir sind begeistert, was bei unserer Recherche so alles zutage trat“, sagt Andreas Kolarik, Vorsitzender des Vereins.

Die Fachbeiträge drehen sich nicht nur um die Schutzaktion des Hönnetals, sondern auch um die naturhistorische Geschichte der Städte im Umland. Zeitlich geht es nicht nur bis hin zur Entstehung des Hönnetals vor 360 Millionen Jahren, sondern auch in die Ur- und Frühgeschichte, ins Mittelalter oder in die Neuzeit. Der Leitartikel von Adalbert Allhoff-Cramer beschäftigt sich mit der Vorgeschichte der Schutzaktion im Zeitraum von 1908 bis 1920 wie auch mit der weiteren Entwicklung bis heute. „Durch die Archivarbeit in Altena und Münster und in Balver Beständen konnten bislang unbekannte Details ans Licht gehoben werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Vorwort von Bürgermeisternaus den Hönnestädten

Das Buch enthält auch ein Vorwort der Bürgermeister der Hönnestädte, unter anderem von Hemers Bürgermeister Michael Heilmann. „Die Landschaft dieses besonderen Lebensraumes prägt unsere Städte seit Jahrhunderten und ist ein kulturhistorisches Highlight der Region. Es ist eines der bedeutendsten Karstgebiete in Deutschland“, schreibt er in seinem Vorwort. Er beschreibt das Buch des Naturhistorischen Vereins als „einmaliges Werk über die Historie und die Schönheit unseres Hönnetals“. Bei der Vorstellung des Buches am Freitag sagte er zudem: „Es ist sehr wertvoll für die Bürger in der Region, wenn die topographischen Themen in Erinnerung gehalten werden

Erhältlich ist das Buch im Buchladen am neuen Markt, bei der Allianz-Versicherung an der Hauptstraße und unter anderem in der Touristinformation in Balve und der Buchhandlung Daub in Menden. Laut Andreas Kolarik gab es schon 400 Vorbestellungen. Das Buch hat eine Auflage von 1000 Exemplaren.