Ein Corona-Jahr voller Regeln, Absagen und Sorgen

Autos: Autokinos, Autokonzerte und Autoabschlussfeiern ermöglichen in der PandemieGemeinsamkeit auf Abstand. Im Sauerlandpark erhalten 1000 Schüler in Autos ihre Zeugnisse.

Durch die Corona-Krise mussten viele Veranstaltungen ausfallen. Zudem hat sich vieles ändern müssen.

Hemer. Das Jahr 2020 begrüßen Hunderte fröhlich im Sauerlandpark, nichtsahnend, dass es

zugleich eine der letzten großen Feiern des Jahres ist. Tage später ist das weit entfernte chinesische

Wuhan in den Schlagzeilen, dann kommt das neuartige Coronavirus ganz nah. Ende Januar erreicht

das Virus Deutschland, Ende Februar gibt es Fälle in allen Bundesländern. Die Sorge wächst,

Covid-19 verändert das Leben, prägt das ganze Jahr. In wenigen Zeilen ist das kaum

zusammenzufassen.



Anfang März gibt es auch in Hemer erste Hamsterkäufe: Die Regale für Klopapier, Teigwaren und

Hefe sind leer. Zeigt dies, was den Deutschen wichtig ist? Vereine sagen Veranstaltungen ab, die

Kliniken streichen die Besuchszeiten.



Am 16. März liegt der erste Corona-Erkrankte aus Hemer in der Lungenklinik, ganz Deutschland

geht in den Lockdown. Soziale Kontakte sollen auf ein Minimum heruntergefahren werden.

Schulen, Kindertagesstätten, Geschäfte außerhalb des täglichen Bedarfs, Bars, Bäder und Theater

schließen. Selbst Spielplätze werden abgesperrt. Die Bürger werden mit Lautsprecherdurchsagen

gewarnt. Im Rathaus formiert sich ein Krisenstab. Firmen versuchen auf Einzelbüros und

Homeoffice umzustellen. Viele suchen ihre Rettung in der Kurzarbeit und hoffen auf Hilfen der

Bundesregierung.Gottesdienste fallen aus, werden per Livestream über das Internet übertragen.

Kommunion und Konfirmation müssen später in Kleingruppen nachgeholt werden.



Am 22. März wird ein bundesweites Kontaktverbot ausgesprochen. Die AHA-Regeln werden zum

Altag: Abstand, Hygiene und Alltagsmasken. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein

oder mit einer weiteren Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.

Hemer fährt runter. Handel und Gastronomie leiden. Das Virus greift weiter um sich. Weil Masken

Mangelware sind, greifen Bürger zur Nähmaschine. Die Hemeraner „Nähbienen“ helfen dadurch

vor allem älteren Bürgern. Ostern 2020 gibt es Gottesdienste nur im Livestream, fallen alle

Osterfeuer aus, Altenheime sind abgeschottet. Im Vereinskalender regiert der Rotstift, die Hoffnung

auf Feste und Veranstaltungen schwindet. Alle Schützenfeste werden abgesagt, erstmals seit

Jahrzehnten auch die Hemeraner Herbsttage.



Den Sauerlandpark trifft die Pandemie besonders, wollte er doch das zehnjährige Bestehen groß

feiern. Doch Großveranstaltungen werden verboten. Ab 18. April wird ein Autokino möglich. Nach

52 Tagen Schließung öffnet der Park am 10. Mai wieder für Besucher. An die guten Erfahrungen

mit dem Autokino wird mit weiteren Veranstaltungen angeknüpft: Autokonzerte mit Jini Meyer

oder der Big Band der Bundeswehr ermöglichen Musikgenuss auf Abstand, sogar die

Verteidigungsministerin nimmt teil. Im Auto erleben die Abschlussjahrgänge der weiterführenden

Schulen ihre Zeugnisübergaben, denn auch dieser besondere Tag im Leben darf nur auf Abstand

und im kleinsten Kreis stattfinden. Für 1100 Schüler und ihre Familien bleibt dieser Corona-

Abschied ohne gemeinsame Feiern in jeder Hinsicht unvergesslich. Lockerungen im Sommer

ermöglichen im Sauerlandpark den Strandgarten und den Lichtgarten. Laith Al Deen ist mit einem

Konzert zu Gast.



Sieben Wochen lang sind die Schulen wegen Corona geschlossen. Das Lernen auf Distanz wird zur

großen Herausforderung, weil vielerorts die digitale Ausstattung fehlt. Am 7. Mai kehren die

Viertklässler zurück in Schulen, die sich mit Einbahnregelungen, Abstand, Hygieneplan und

Einzeltischen drastisch verändert haben. Die weiteren Jahrgänge folgen.

Es gibt weitere Lockerungen: Unter Abstands- und Hygieneauflagen dürfen alle Geschäfte wieder

öffnen, Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel werden gestattet, Besuchsbeschränkungen

für Kliniken, Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen gelockert und in Schulen und

Kindertagesstätten die Notbetreuung erweitert. Nach acht Wochen ohne Frisör sieht manch ein

Hemeraner ganz anders aus. Die Ansteckungswege sollen per Anwesenheitslisten zurückverfolgt

werden, wer mit wie vielen im Restaurant sitzen darf, wird reglementiert.

In der ersten Welle liegt die Höchstzahl an Infizierten in Hemer am 13. April bei 33. Ein 93-Jähriger

ist am 26. Mai in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Der Sommer verschafft eine

Atempause. Die Schulen starten nach den Sommerferien am 12. August mit Masken, Abstand und

Lüften. Ab September steigen die Infiziertenzahlen wieder, am 1. Oktober überschreitet der

Märkische Kreis die erste Gefährdungsstufe, Stufe 2 mit über 50 Fällen wird am 22. Oktober

erreicht.



Im „Lockdown light“ müssen unter anderem die Gaststätten ab 2. November wieder schließen. Es

bedeutet das Aus auch für die Weihnachtsmärkte. Die Zahlen steigen dramatisch. Am 9. November

erreicht Hemer mit 110 Corona-Fällen den bisherigen Höchststand. Ab 16. Dezember folgt der

zweite Lockdown mit Schließung der Geschäfte. Eltern sollen ihre Kinder möglichst nicht in Kita

oder Schulen schicken, die Weihnachtsferien werden verlängert. Die Kirchen sagen die aufwendig

unter Hygieneschutzbestimmungen geplanten Weihnachtsgottesdienste ab.



Es ist ein trauriges Corona-Jahr 2020 zwischen Bangen und Hoffen: Zehn Hemeraner haben es mit

oder durch Corona nicht überlebt. Hoffnung macht der Beginn der Schutzimpfungen: Am 30.

Dezember wird die erste Hemeraner Altenheim-Bewohnerin geimpft. Die Krise hat unseren

Wortschatz erweitert: Ausgangssperre, Lockdown, Quarantäne, Risikogebiet, Superspreader, AHA-

Regel, Kontaktbeschränkung, Beherbergungsverbot, Warn-App, Zoom-Konferenz sind nur einige

Beispiele. Viele davon werden die Hemeraner auch 2021 begleiten, vor allem ein unübersehbar

störendes Accessoire: die Alltagsmaske.