Ein Ersatz für das gesprengte SB-Center in Ihmert?

Ihmert. Die Alternativlösung der Sparkasse: Im Ihmerter Dorfladen kann man nun im begrenzten Maße Geld abheben.

Mit einem Ersatz für den Sparkassenautomaten in Ihmert wird wohl nicht mehr zu rechnen sein. Stattdessen hat sich das Geldinstitut eine Art Alternative einfallen lassen. Im Dorfladen können die Kunden der Bank nun bis zu 100 Euro abheben – vorausgesetzt sie kaufen mindestens für 20 Euro ein. Auch gilt das Abheben nur unter Vorbehalt. Endlose Bargeldreserven sind in dem Lebensmittelgeschäft vor allem zu bestimmten Zeiten nicht vorhanden.

Bei einem Schichtwechsel oder frühmorgens dürfte es mit der Auszahlung von größeren Geldbeträgen im Dorfladen schwierig werden. Deswegen ist der Höchstbetrag auch auf 100 Euro gedeckelt. „Bisher habe ich noch keine Erfahrung mit dem Geldabheben im Supermarkt gemacht“, schildert Sabrina Kröll vom Ihmerter Dorfladen. Man werde noch sehen, wie es läuft. „Wir sind nun erst einmal in der Testphase“, so Sabrina Kröll. Die Kopplung an einen Einkauf in Höhe von 20 Euro sei eine Vorgabe der Bank.

Für eine Überweisung in die Innenstadt fahren

Als „optimale Lösung“ sieht die Leiterin des Ihmerter Dorfladens die Lösung von der Sparkasse nicht. „Viele ältere Leute müssen Überweisungen tätigen. Und das ist in Ihmert nicht mehr möglich“, erklärt sie. Zwar setze die Sparkasse auf das Online-Banking für die Zukunft, viele Mitglieder der älteren Generation müssten aber extra in die Hauptstelle in der Innenstadt, um ihre Überweisungen auf die übliche ihnen bekannte Weise zu tätigen.

„Wir sind froh, dass es überhaupt etwas gibt und wir freuen uns auch für den Dorfladen“, erklärt auf Nachfrage Alexander Tüshaus vom Verein „Wir in Ihmert“. Als echte Lösung oder als Ersatz für eine Filiale oder einen Geldautomaten sehe der Verein die Variante mit dem Dorfladen jedoch nicht. „Die Sparkasse macht es sich mit dieser Lösung sehr einfach“, merkt der Vorsitzende des Vereins an. Man werde erst einmal abwarten, wie sich die Lage entwickelt.

Kein neuer Automat aufgrund der Risikobewertung des LKA

„Mal eben abends schnell Geld abholen kann man leider nicht, da das Abheben an den Einkauf gekoppelt ist“, weist Tüshaus auf die eingeschränkte Benutzung hin. Möglicherweise sei die Lösung im Dorfladen aber für die ältere Bevölkerung eine sinnvolle Alternative. „Die Frage ist ja auch, wie das nachgefragt wird“, sagt Tüshaus und bleibt bei einer abwartenden Haltung.

Dietmar Tacke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Märkisches Sauerland, erklärt in einer Pressemitteilung: „Wichtig war uns, die Geldversorgung in Ihmert aufrecht zu erhalten, obwohl unsere SB-Geschäftsstelle aufgrund der Geldautomatensprengung und der aktualisierten Risikobewertung des LKA nicht wieder in Betrieb genommen werden konnte.“ Zudem könne man nun mit einem neuen Bezahlsystems im Ihmerter Dorfladen kontaktlos mit SparkassenCard oder Smartphone bezahlen, was ebenfalls als neuer Vorteil zu betrachten sei.

Die Sprengung des Ihmerter Bankautomaten jährt sich jetzt. In der Nacht zum 2. März hatte ein nächtlicher Knall die Dorfbevölkerung aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter hatten den Bankautomaten mit Gas gefüllt und zur Explosion gebracht.

Eine Fahndung mit dem Hubschrauber führte zu keinem Ergebnis, der Automat war wie die Scheiben der Filiale vollkommen zerstört. Sechs Tage vorher hatte es ebenfalls eine Sprengung eines Sparkassen-Automaten gegeben – diesmal in der Real-Filiale an der Urbecker Straße.

Gradueller Rückzug der Sparkasse seit 2017

Seitdem hat es in Ihmert keine Zeichen für einen Wiedereinrichtung des SB-Centers gegeben. Bereits 2017 hatte das Geldinstitut die Beratung vor Ort zunächst reduziert und die Filiale dann ganz geschlossen. In Ihmert ist aktuell noch die Volksbank in Südwestfalen mit einem SB-Center vertreten, das Geldabheben ist dort für Sparkassen-Kunden allerdings kostenpflichtig.