Ein fester Baustein im Kultur- und Bildungsangebot in Hemer

Der Neue ist ein alter Bekannter: Ralph Schulte heißt der neue Leiter der Musikschule der Stadt Hemer. Er folgt auf Matthias Brakel, der nach nur knapp zwei Jahren als Schulleiter in Hemer die Leitung der Musikschule Hamm angetreten hat. Zuvor hatte Martin Niedzwicki die Musikschule 43 Jahre lang geleitet.

Bürgermeister Christian Schweitzer begrüßte Schulte kürzlich im Rathaus. Komplett neu kennenlernen mussten sich die beiden nicht, ist Ralph Schulte doch seit vielen Jahren als Musikpädagoge in den Fachbereichen „Tasteninstrumente“ und studienvorbereitende Ausbildung in den Fächern „Gehörbildung“ und „Musiktheorie“ am Nelkenweg tätig und hatte die stellvertretende Musikschulleitung bereits inne.

Angemessene Angebote für alle Menschen

„Mein Ziel ist es, die Musikschule der Stadt Hemer weiterhin als festen Baustein in das kulturelle Leben und Bildungsangebot der Stadt Hemer zu verankern. Das soll vor allen Dingen unter Berücksichtigung ihres öffentlichen Bildungsauftrages geschehen als eine offene, integrative und inklusionsorientierte Musikschule für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt“, gibt der zusätzlich diplomierte Kulturmanager Einblick wie er die Musikschule aufstellen möchte. Ihm sei es wichtig, allen Menschen, von jung bis alt, angemessene Angebote zu unterbreiten und entsprechende Unterstützung zu leisten um das Musizieren zu erlernen, selbst Musik zu machen, Musik zu hören, zu verstehen und Musik gemeinsam zu erleben.

Für die Zukunft der Musikschule hat auch Bürgermeister Christian Schweitzer laut einer Pressemitteilung klare Vorstellungen: „Bei den Unterrichtsangeboten geht es darum, bedarfs- und kundenorientiert zeitgemäße Angebote zu unterbreiten, vor allem auch mit Hilfe digitaler Medien. So hat die Hemeraner Musikschule während der Coronapandemie eine hervorragende Arbeit geleistet und trotz aller Einschränkungen viele kulturelle Angebote aufrechterhalten.“

Kooperationen und Digitalisierung sind für Ralph Schule wichtige Themen. „Meine Vorgänger haben mir ein umfangreiches Netzwerk übergeben, an dem ich in den vergangenen Jahren bereits mitgewirkt habe. Ich betrete also kein absolutes Neuland und möchte die gemeinsame Arbeit mit den Kooperationspartnern, wie den Kitas, den Kindergärten, dem Jugendzentrum, allen Hemeraner Grundschulen sowie den weiterführenden Schulen und kirchlichen Einrichtungen weiterhin pflegen und intensivieren.“

Fördermittel für die digitale Ausstattung

Darüber hinaus sieht er einen Schwerpunkt in der Digitalisierung der Musikschule. „Die derzeitig laufende Musikschuloffensive „Digitalisierung“, die allen nordrhein-westfälischen Musikschulen durch Fördermittel des Landes zu Gute kommt, wird auch an unserer Musikschule die Möglichkeit schaffen, die Räumlichkeiten auf ein bestmögliches Niveau auszustatten.“ Somit werde es zukünftig möglich sein, neben dem Präsenzunterricht die Unterrichtsangebote der Musikschule auch in digitaler Form zu ermöglichen und neue Kurse und neue Herangehensweisen zu kreieren. Ralph Schulte geht hochmotiviert ans Werk: „Ich freue mich sehr, den Spaß an der Musik und am Musikmachen auch zukünftig mit einem tollen Team an unsere Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.“ Der neue Leiter wird sich in der Sitzung des Kulturausschusses am 23. November vorstellen.

