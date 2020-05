Ein Gedenken mit Nelken, Wodka und Brot

Die offiziellen Gedenkfeiern zum Kriegsende mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das war am 14. April der Fall, der als Tag der Befreiung des Stalags VI A der städtische Gedenktag ist, und auch am Ersatztermin, dem Kriegsende am 8. Mai. Das private, familiäre Gedenken ist dadurch aber nicht in Vergessenheit geraten. Viele Familien legten am 9. Mai Blumen auf den Kriegsgräberstätten Duloh und Höcklingser Weg nieder.

Der Verein für Hemeraner Zeitgeschichte widmet sich nicht nur der Gedenkstätte Stalag VI A und organisiert auf Wunsch Führungen zu den beiden Kriegsgräberstätten (Duloh und Höcklingser Weg), sondern ihn interessiert auch das „Gedenkgeschehen“ auf den Friedhöfen, erst recht wenn ein besonderer Jahrestag ansteht, wie in diesem Jahr die 75. Wiederkehr des Kriegsendes 1945. Die Gedenkstätte im Sauerlandpark war wegen der Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht geöffnet. Sie soll voraussichtlich ab 21. Mai wieder besucht werden können.

Feierlichkeiten in Russlandoffiziell am 9. Mai

Eberhard Thomas hat für den Verein das Gedenken dokumentiert. Er schreibt: „Für Menschen mit russischen Wurzeln ist der 9. Mai von erheblicher Bedeutung, denn auch in ihrer neuen Heimat gilt ihr Gedenken dem Kriegsende am 9. Mai. Der Datumsunterschied zum 8. Mai, dem Tag der Deutschen Kapitulation, hat historische Gründe, denn die deutschen Oberbefehlshaber unterzeichneten in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 im sowjetischen Hauptquartier Berlin-Karlshorst (Pionierschule I der Wehrmacht, heute ist hier das Deutsch-Russische Museum untergebracht) die ratifizierende Urkunde der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Am 9. Mai um 0.16 Uhr Ortszeit (deutsche Sommerzeit und um 1.16 Uhr Moskauer Zeit) wurde die letzte Unterschrift unter das Dokument gesetzt. Daher finden bis heute in Russland und in den anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) die Feierlichkeiten zum Ende des „Großen Vaterländischen Krieges“ am 9. Mai statt. Der Große Vaterländische Krieg dauerte 1418 Tage. Mit etwa 27 Millionen Menschen zahlte die ehemalige UdSSR den höchsten Blutzoll im Zweiten Weltkrieg. Fast jede Familie hat einen oder mehrere liebe Menschen verloren. Der Siegestag wurde für viele Leute zu einem privaten Gedenktag und ist es trotz Generationenwechsel bis heute geblieben. In dieser Tradition stehen auch heute noch viele Menschen mit russischen Wurzeln, die seit Jahren in der Bundesrepublik leben oder hier geboren sind und die Tradition ihrer Eltern übernommen haben.“

Zum Gedenken und zur Ehrung der Verstorbenen des Zweiten Weltkrieges gibt es für Menschen mit russischen Wurzeln zwei Orte in Hemer: die Kriegsgräberstätten am Höcklingser Weg und auf dem Duloh. So konnte Eberhard Thomas am Samstag im Laufe des Tages an die 100 Menschen aller Altersgruppen beobachten, die auf den Duloh kamen, um ihrer im Krieg umgekommenen Vorfahren zu gedenken. Am Ehrenmal und auf den Grabsteinen der Einzelgräber wurden Blumen niedergelegt und in kurzer Andacht inne gehalten, manche sprachen ein Gebet. Für die daheim Gebliebenen und zur Erinnerung wurden viele Fotos gemacht und gefilmt.

Georgsbändchen alsSymbol der Erinnerung

Nicht nur Blumen (zumeist rote Nelken) wurden niedergelegt, sondern zu den Mitbringseln gehörte auch Wodka, Brot und Gebäck. In Russland bringt man Wodka mit Brot an die Gräber. An der Kleidung trugen manche Besucher das seit 2005 in Russland eingeführte orange-schwarze Georgsbändchen, das wichtigste Symbol der Erinnerung an den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg. Ein Fahrzeug des Ordnungsamtes kontrollierte den Besucherverkehr auf dem Duloh mehrmals auf Einhaltung des Pflichtabstandes. Am Ehrenmal auf dem Friedhof am Höcklingser Weg waren weniger Blumen, weil der Friedhof kleiner ist. Dort liegen 3600 verstorbene sowjetische Kriegsgefangene, während auf dem Duloh ca. 7000 beerdigt sind.