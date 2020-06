Ein geheimes Tagebuch der „Pinguine auf dem Bauernhof“

Hemer. Christiane Stein präsentiert ihr Laufenten-Corona-Tagebuch mit Aquarellen zum Schmunzeln in der Corona-Krise.

Sie sehen zuckersüß aus, wenn sie mit ihren langen Hälsen herumwatscheln: Die Rede ist von Laufenten. Auf dem kleinen Hof der in Hemer geborenen Künstlerin, Kunsttherapeutin und Erzieherin Christiane Stein, die seit 2009 im Lippetal zuhause ist, leben derzeit 27 freilaufende Laufenten. Das Leben mit den Tieren ist eine Bereicherung für die 43-Jährige, die auf dem Hof ihr Atelier „Kunst auf der Deele“ betreibt. In der ruhigen Idylle mit den Tieren kommen der Künstlerin, die Seminare anbietet und auch schon diverse Ausstellungen – unter anderem in ihrer Heimatstadt Hemer – hatte, die besten Ideen. „Laufenten sind die Pinguine auf dem Bauernhof: drollig und lustig anzuschauen“, so Stein.

In den ersten schönen Frühlingstagen, als man von der Corona-Pandemie noch nichts ahnte, fing Stein an, mit Aquarelltechnik Frühlingsmotive von ihren Laufenten zu malen. Und dann stand die Welt plötzlich wegen des Virus Kopf. In ihre Comic-ähnlichen Bilder arbeitete Stein daraufhin neben einem Laufenten-Küken eine Toilettenpapierrolle ein. Das war der Startschuss für ein außergewöhnliches Projekt. Denn auch all die Umstände des Entenlebens wurden durch die Pandemie auf den Kopf gestellt. Verhält es sich in der Entenwelt doch ähnlich wie bei den Menschen.

Druckfrische Exemplare indie Heimatstadt gebracht

Von da an beglückte Stein fast täglich Familie und Freunde mit ihren Laufentenbildern, in denen Corona auf einmal eine große Rolle spielte. „Wir warteten förmlich immer auf Neues“, so ihre in Hemer lebende Mutter Marlene Steinhoff. „Bei der momentanen Situation sollten wir auf keinen Fall den Humor verlieren!“, mit diesen Worten bewirbt Stein ihr Buch „Krisen, Viren & Enten – Aus dem geheimen Tagebuch unserer Laufenten“ für diese schweren Zeiten. Lachen ist schließlich die beste Medizin und dafür ist das Sachbuch mit 52 Seiten auf denen 20 Laufenten-Aquarelle zum Schmunzeln in der Corona-Krisenzeit zu finden sind, für jede Altersklasse bestens geeignet. Das Buch hat Christiane Stein selbst verlegt. Für 9,95 Euro kann es direkt bei ihr auf der Homepage www.steincrativ.de bestellt werden. Am Pfingstwochenende nahm sich Stein auch die Zeit und brachte ein paar Exemplare in ihre Heimatstadt. Dort ist das Buch ab sofort im Buchladen am Neuen Markt erhältlich.