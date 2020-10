Ein geschützter Raum für Opfer von Gewalt

Hemer. Dank einer Spende der Bürgerstiftung kann die Therapie Jugendlicher im Psychologischen Beratungszentrum verbessert werden.

Er ist eine Premiere in der Region und soll die Therapie und Begleitung nachhaltig verbessern: Ein Jugendraum speziell für Opfer sexualisierter Gewalt, von Cyber-Mobbing und Gewalterfahrung bereichert das Angebot des Zweckverbands für psychologische Beratungen und Hilfen (ZfB) im Beratungszentrum am Sauerlandpark. Finanziert wurden Umbau und Einrichtung durch eine Spende in Höhe von 6000 Euro der Hemeraner Bürgerstiftung „Wenns im Leben brennt“. Die Bürgerstiftung hilft seit 2011 Menschen in Notlagen . „Hier sind Kinder und Jugendliche in Not und werden zu Opfern gemacht“, zeigt sich Stiftungsvorsitzender Daniel Braun bei der Einweihung vom Konzept und der Umsetzung begeistert.

Hell und freundlich ist der kleine Raum mit seinen frischen grünen Wänden geworden. Vor allem im Detail bietet er besondere Möglichkeiten. So lässt sich der Raum ganz nach dem Wunsch der Kinder und Jugendlichen umgestalten. Das reicht von der Anordnung der Sitzmöbel über mehrfarbige Beleuchtung bis hin zur Musik und zum Duft. „Es entsteht ein Gefühl von Sicherheit durch die Kontrollierbarkeit des Raumes“, sagt Michael Röhrig, Fachlicher Leiter des Zweiverbandes. Zugang zu den Betroffenen schafft auch modernste Technik. Ein Greenscreen erlaubt Bildmontagen der Person in Spiele oder Filme. Gerade beim Thema Cyber-Mobbing sind Computer und Smartphone ein Ansatz, um die Jugendlichen in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen. Auch ein 3-D-Drucker oder Trommelboxen schaffen Kontakt.

Die Konzeption setzt sich die Begleitung und Therapie von Opfern sexualisierter, körperlicher und seelischer Gewalt in einem geschützten Rahmen, der therapeutisch die Selbstwahrnehmung bearbeiten, die Grenzsetzung stärken und die erlebte Grenzüberschreitung verarbeiten helfen soll zum Ziel. „Es ist ein immer größer werdender Aufgabenbereich“, so Michael Röhrig. Gab es vor fünf Jahren im Zweckverband noch rund 80 Fälle, waren es im vergangenen Jahr 135. Bei 30 davon handelt es sich um Fälle mit sexualisierter Gewalt. Und diese werden, so sagt es der Fachliche Leiter der ZfB Michael Röhrig, meist über die sozialen Netzwerke ausgeführt oder angebahnt. Über die virtuellen Känale können nicht nur Verabredungen hergestellt werden, die schließlich zu sexuellen Übergriffen an Minderjährigen führen.

Yvonne Prell-Tuttas vom Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt sieht diese Entwicklung städteübergreifend und ist froh, dass der Bedarf an Hilfen für diese Klientengruppe realisiert wurde. Die Symptomatik sei meist über Jahre entstanden und mache meist eine lange Begleitung notwendig, zumal sich auch Strafverfahren gegen die Täter über Jahre hinzögen.

Neuer Therapieraum alsVorbild für andere Standorte

Der neue Raum der Zweigstelle am Nelkenweg soll Opfern von sexuellen Übergriffen helfen, wieder Kontrolle über die eigene Persönlichkeit und das eigene Selbstbild zu erlangen. „Die Opfer erleben einen Verlust von Kontrolle über sich selbst“, so Michael Röhrig. Den Jugendlichen müsse gezeigt werden, dass es ein Angebot für sie gibt, dass sie in Notsituationen gehört und gesehen werden. Der neue Therapieraum soll ein Vorbild auch für andere Standorte sein. „Ich hoffe, dass das Schule macht“, so Röhrig.