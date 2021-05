Ein Gespräch über die Finanzlage der Stadt Hemer

Hemer. Bundestagsabgeordneter Paul Ziemiak (CDU) war zu Besuch bei Bürgermeister Christian Schweitzer.

Über die Stadtfinanzen haben sich in der vergangenen Woche Bürgermeister Christian Schweitzer und der Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak (CDU) unterhalten. Thema waren auch die Förderungen vom Bund, um die Mindereinnahmen der Gewerbesteuer im Rahmen der Corona-Pandemie ausgleichen zu können.

Für den Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen stellten Bund und Länder mehr als 15 Milliarden Euro bereit, wie es in einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten heißt. Die höhere Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) habe bereits im Jahr 2020 gegriffen und entlaste die Kommunalhaushalte jährlich um mehr als 3,5 Milliarden Euro – und das dauerhaft weit über Corona hinaus. „Der Bund wird seiner gesamtstaatlichen Verantwortung mehr als gerecht – und das obwohl die finanzielle Situation des Bundes deutlich schlechter ist als die von Ländern und Kommunen sind“, so die Mitteilung.

Finanzwirtschaftliche Bedrohung durch Pandemie

Der Bund verzeichne Steuermindereinnahmen (2020) in Höhe von 34 Milliarden Euro gegenüber 2019, währenddessen es bei den Kommunen nach Steuerschätzungen minus 1,9 Milliarden Euro sind. Darüber hinaus habe der Bund die Länder im Jahr 2020 bei der Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs unterstützt, da durch die Corona-Pandemie die Fahrgeldeinnahmen stark gesunken sind.

Als weitere Maßnahmen nennt Ziemiak die Förderungen im Bereich der Kindergärten, Kitas und Krippen. Dort habe der Bund den Kapazitätsausbau und Erweiterungen, Um- und Neubauten mit Mitteln von insgesamt einer Milliarde Euro gefördert. „Diese Mittel können auch für Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Hygienesituation eingesetzt werden“, so die Mitteilung.

Im Bereich der Digitalisierung soll nun das Online-Zugangs-Gesetz zügig und flächendeckend umgesetzt werden. Aus diesem Grund unterstütze der Bund sowohl die Länder als auch die Kommunen zusätzlich finanziell bei dieser Umsetzung, wenn diese das gemeinsame Architekturkonzept („einer für alle“) flächendeckend umsetzen. Die Corona-Pandemie habe zu einem Digitalisierungsschub in Deutschland geführt, aber auch Lücken wie die Versorgung der Schüler mit Endgeräten aufgezeigt. Aus diesem Grund wurde, so Ziemiak, das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ um 500 Millionen Euro für digitale Endgeräte an Schulen aufgestockt.

Schweitzer bedankte sich im Gespräch für die Unterstützung der Kommunalfinanzen. Schweitzer wies aber auch darauf hin, dass die Auswirkungen der Corona-Krise in der Stadt Hemer sehr konkret und finanzwirtschaftlich existenzbedrohlich seien. „Gastronomie, Hotellerie, Mittelstand, Kultur, Vereine, Einrichtungen und Betriebe leiden erheblich unter den Corona-Maßnahmen“, so Schweitzer. „Wir müssen und wir wollen investieren, um die anstehenden Herausforderungen bewältigen zu können. Insbesondere mit Blick auf sozial benachteiligte Familien muss verhindert werden, dass die Kommunen gezwungen sind, ihre Angebote in den Bereich Kultur, Sport und Soziales zurückzufahren“, appelliert Schweitzer.

Paul Ziemiak versprach, sich auch weiterhin im Deutschen Bundestag für eine Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungs- und Investitionstätigkeit einzusetzen.

