Ein Großteil der Schüler wird zu Hause unterrichtet

Hemer. Die Präsenzzahlen in Schulen schwanken zwischen 8 und 60 Prozent. Auch viele Kindergartenkinder werden daheim betreut.

Noch am Freitag mussten die Schulen auf die Aufhebung der Präsenzpflicht reagieren. Elternbriefe mit wichtigen Informationen über die Neuregelungen wurden rausgeschickt, die Homepages aktualisiert. Völlig unklar war, wie viele Eltern ihre Kinder zu Hause lassen würden. Trotz der Bitte um Rückmeldung per Email, hatte die Nachricht viele Eltern offenbar nicht erreicht. In den Sekretariaten musste am Montag vielfach für die schriftliche Unterrichtsbefreiung nachtelefoniert werden. Zwischen 28 und 60 Prozent der Kinder kamen schließlich in die Grundschulen, so erste Rückmeldungen.

Großer Beratungsbedarfbei vielen Eltern

„Der Freitag hat alle aufgeschreckt, es war ein sehr ungünstiger Zeitpunkt“, berichtet Florian Lötters, Schulleiter der Freiherr-vom-Stein-Schule, denn viele Eltern hätten einen großen Beratungsbedarf. 28 Prozent der Grundschüler sind in Sundwig anwesend, der Großteil wird daheim unterrichtet. „Es ist die aufwendigste Lösung“, so Florian Lötters, denn zum Unterricht in der Schule käme für die Lehrer noch eine zeitaufwendige Betreuung mit vielen individuellen Hilfslösungen für daheim. Zwar sei die Schule einen deutlichen Schritt weiter als im Frühjahr, erreiche die Schüler weitestgehend per Email oder den Logineo-Messenger, doch teilweise fehle noch die Infrastruktur.

Durch individuelle Abholzeiten leiten Schulen Unterrichtsmaterial an die Kinder weiter, die nicht online sind. In die Ihmerter Schule ist gut die Hälfte der Kinder zum Unterricht gekommen, alle anderen haben ihre Mappen für das Lernen auf Distanz. In der Schule und daheim werde mit dem gleichen Material gearbeitet, so Rektorin Silke Roocke. Die Grundschulen nutzen auch digitale Unterrichtsformen, so beispielsweise in Deilinghofen die digitale Pinnwand Padlet. Dort ist ein Drittel der Schüler in den Klassen.

Plötzlich ganz viel Platzin den Schulbussen

An den weiterführenden Schulen können die Stufen 5 bis 7 Präsenzunterricht nutzen, die älteren Schüler werden generell auf Distanz unterrichtet. Viele Schulbusse blieben am Morgen weitgehend leer, vor allem die erst neu eingesetzten Zusatzbusse. Während in die Hans-Prinzhorn-Realschule noch gut die Hälfte der Schüler zum Unterricht kommt, sind es am Woeste-Gymnasium nur 21 (rund acht Prozent). In zwei Lerngruppen werden die Schüler in großem Abstand betreut. Ein Großteil nutzt zu Hause die digitalen Lernplattformen und Videokonferenzen. Elf Schülern konnte das Gymnasium noch mit digitalen Endgeräten aus dem eigenen Bestand aushelfen. Auch technische Hilfen werden geleistet.

An der Europaschule am Friedenspark fanden am Montag noch in den ersten beiden Stunden Klassenlehrer- und Stufenleiterstunden statt, damit die Schüler ihre Bücher und Material mitnehmen konnten. Etwa 15 Prozent aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 nutzen die Betreuung an der Parkstraße. Der Rest wird überwiegend digital unterrichtet. Damit sich alle möglichst am Stundenplan orientieren können, wird auch mit Videokonferenzen gearbeitet, so dass die Stunden wie im Präsenzunterricht - digital - stattfinden können.

Die Gesamtschule rechnet bis zum vorgezogenen Ferienbeginn am Wochenende mit weiter sinkenden Schülerzahlen. Im Laufe der Woche wollen immer mehr Schüler ins Homeoffice wechsel, so dass es ab Mittwoch wohl nur noch eine Notbetreuung geben wird.

In den Hemeraner Kindergärten freuen sich die Erzieherinnen und Erzieher darüber, dass viele Eltern den Appell der Regierung ernst nehmen und ihre Kinder zu Hause lassen. 109 Jungen und Mädchen besuchen normalerweise den Stephanus-Kindergarten in Deilinghofen, mehr als die Hälfte sind zu Hause geblieben. „Es scheint so, dass viele Eltern das so umsetzen können, wie es aber nach dem 4. Januar dann aussieht, das weiß ich nicht“, sagt Kita-Leiterin Andrea Krause. Sie erlebt die Eltern als hoch verantwortungsvoll. „Es gibt eine hohe Akzeptanz der neuen Regeln, wir sind sehr dankbar, dass die Eltern wirklich überlegen, ob sie ihr Kind anders anders betreuen können!“ Es gelte einfach jetzt, die Kontakte zu reduzieren, um entspannt in der Familie Weihnachten feiern zu können, meint Andrea Krause.

Auch Kindertagesstättenleeren sich deutlich

Auch in der evangelischen Kindertagesstätte in Bredenbruch kamen von den normalerweise 46 Kindern weniger als die Hälfte in der Einrichtung. Auch Leiterin Susanne Gimpel freut sich, dass es sehr viele Eltern gibt, die jetzt voll mitziehen. „Das ist wirklich die Mehrheit“, sagt sie und hofft, dass diese Mehrheit noch größer wird.

Auch Barbara Reers, Leiterin des St. Bonifatius-Kindergartens in Sundwig, sieht, dass die Eltern die ganze Situation ernst nehmen. Auch in ihrer Kita sind mehr als die Hälfte der normalerweise 40 Kinder zu Hause geblieben. Natürlich gebe es Gesprächsbedarf bei den Eltern, aber alle würden nach einer anderen Art der Betreuung suchen.