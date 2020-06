Ein Kraftakt für den Schutz der Bürger

Viele neue Aufgaben sind für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hinzugekommen. Kontaktverbote mussten kontrolliert, Gewerbetreibende überprüft werden – und alle paar Wochen ändern sich wieder die Regeln. Jede Lockerung ist mit einem besonderen Aufwand verbunden. So ist es kaum verwunderlich, wenn die Mitarbeiter bei den Überstunden insgesamt schon einen dreistelligen Bereich erreicht haben.

„Es ist eine Katastrophe gewesen oder ist es immer noch“, schildert Michael Tönnes vom Fachdienst Ordnung und Recht die Arbeitsbelastung in seinem Ressort. Um den Belastungen entgegen zu kommen, wurde die Zahl der Mitarbeiter im Außendienst des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) verdoppelt. Anstatt drei Mitarbeiterinnen, die sich normalerweise um Ruhestörungen, Ordnungswidrigkeiten, Einweisungen nach dem Psych KG und viele andere Aufgaben kümmern, sind nun sechs Mitarbeiter unterwegs.

Mitarbeiterzahl imAußendienst verdoppelt

Die zusätzlichen Kräfte stammen aus dem Personalstock der Bäderbetriebe, der Kitas und der Schulsekretariate – also diejenigen, die durch die Corona-Krise nicht regulär in ihrem Bereich arbeiten können. „Es ist den Mitarbeitern hoch anzurechnen, dass sie es freiwillig machen“, weist Bürgermeister Michael Heilmann auf die Bereitschaft der neuen Ordnungsdienst-Kräfte hin. Auf den Streifen begleitet eine erfahrene Ordnungsdienst-Mitarbeiterin immer einen der freiwilligen Mitarbeiter.

„Gerade in den ersten Wochen der Pandemie haben wir die Wochenenden durchgearbeitet“, erinnert sich Bürgermeister Michael Heilmann. An einem Freitag um 21 Uhr musste er unter anderem einen Unternehmer sagen, dass er seinen Betrieb schließen musste. Besonders hoch war der Arbeitsaufwand auch für Philipp Sieben, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales und ebenso der Pandemiebeauftragte der Stadt, Michael Tönnes und die anderen Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

„An manchen Tagen habe ich 160 bis 170 Mails beantwortet“, schildert Philipp Sieben seinen Alltag als Pandemie-Beauftragter während der Corona-Krise. Vor allem wenn Lockerungen anstehen, kommt viel Arbeit auf die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu. Unter die Aufsicht des Ordnungsamtes fallen in Hemer etwa 280 Gewerbebetriebe. Jedes Mal müssen Fragen geklärt, Bürger informiert, Anrufe getätigt werden. „Nach jeder Lockerung muss man sich auch schnell in die Neuerungen einlesen“, beschreibt es Michael Tönnes.

In der Regel meldet sich das Ordnungsamt telefonisch und klärt die Bedingungen bei geöffneten Geschäften und Gastronomien ab. Stichpunktartig gibt es aber auch Kontrollen, in denen die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes persönlich vorbeischauen. In den meisten Fällen halten sich die Gewerbetreibenden an die Corona-bedingten Auflagen.

Auch mit den Bürgern, die sich an das nun gelockerte Kontaktverbot halten müssen, gebe es selten Probleme. Seit März hat das Ordnungsamt im gesamten Stadtgebiet 75 Bußgeldverfahren vorgenommen. Dabei fallen die Strafen unterschiedlich aus. „Wir prüfen jeden Einzelfall für sich selbst“, erklärt Michael Tönnes. Je nachdem, wie die Person sich verhält, ob sie zum Beispiel einsichtig ist oder nicht, fällt auch die Maßnahme aus. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben nicht ohne Grund einen Ermessensspielraum. „Es ist zum Schutz der Bürger, nicht um sie zu drangsalieren“, sagt der Leiter des Fachbereich Ordnung und Soziales.

Auch sonst will Philipp Sieben das Ordnungsamt nicht nur als Bestrafungsorgan der Stadt sehen. Unter einem enormen Aufwand, auch durch das Ordnungsamt, konnten zum Beispiel die verschiedenen Veranstaltungen im Hemeraner Autokino stattfinden. „Wir versuchen, uns mit den Veranstaltern abzustimmen und vieles möglich zu machen“, erklärt er. Auch die geringe Fallzahl der Corona-Infizierten in Hemer, die aktuell gerade einmal bei einem Infizierten liegt, bestätigt Philipp Sieben darin, dass die Maßnahmen funktioniert haben.