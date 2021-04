An der Hauptstraße/ Elsa-Brandström-Straße musste die Feuerwehr einen Wohnungsbrand löschen.

Feuer Ein Leichtverletzter bei Wohnungsbrand in Hemer

Hemer. In Hemer heulten am Freitagmorgen die Sirenen.

Ein Wohnungsbrand an der Elsa-Brandström-Straße hat am Freitagmorgen einen Verletzten gefordert. Um 8.38 Uhr ging der Notruf ein, neben der Hauptwache wurde der Löschzug Mitte per Sirenen zum Einsatz gerufen. Rauchmelder im Haus schlugen ebenfalls Alarm.

Als die ersten Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, hatte der Bewohner die Wohnung im ersten Obergeschoss bereits verlassen. Er wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht.

An der Hauptstraße/ Elsa-Brandström-Straße musste die Feuerwehr einen Wohnungsbrand löschen. Foto: Privat

Brandursache waren laut Feuerwehr brennende Gegenstände auf dem Herd. Plastikteile sorgten für eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang durch die Wohnungstür und mit einer Leiter über den Balkon. Das Feuer musste nur kurz abgelöscht werden. Für die Lüftung des Gebäudes setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein.

Für die Löscharbeiten musste die Elsa-Brandström-Straße/ Ecke Hauptstraße voll gesperrt werden. Die Polizei hatte es nicht weit, brannte es doch direkt gegenüber der Wache.