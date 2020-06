Ein „Lese-Oskar“ für Bücherfans

Hemer. Die Stadtbücherei startet den Sommerleseclub. Die Anmeldungen beginnen

In den Sommerferien können Kinder und auch Erwachsene wieder am beliebten Sommerleseclub teilnehmen. Auch wenn in diesem Jahr coronabedingt keine Veranstaltungen dazu stattfinden können, hat sich das Team der Stadtbücherei einiges einfallen lassen, um die Freude am Lesen zu erhalten oder gar zu wecken.

Die Leser können sich alleine oder als Team beim kostenlosen Sommerleseclub anmelden. In einem (Team-)Logbuch sammeln die Mitglieder über die Sommerferien gelesene Bücher oder Hörbücher – wer drei (bei Teams jedes Mitglied mindestens einen) Stempel bekommen hat, hat erfolgreich teilgenommen und qualifiziert sich automatisch als Teilnehmer an einer großen Tombola.

Beginn der Buchausleiheist am 25. Juni

Ab sofort können Anmeldungen in der Stadtbücherei an der Hauptstraße 201 abgeholt bzw. abgegeben werden. Die Logbücher werden ab dem 23. Juni ausgeteilt, Beginn der Buchausleihe mit vielen neuen Büchern und Hörbüchern wird der 25. Juni sein. Bis zum 14. August können die Logbücher wiederum abgegeben werden.

Besonders kreative Umsetzungen werden mit „Lese-Oskars“ prämiert und Urkunden an alle erfolgreichen Teilnehmer verliehen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können sich die Lese-Oskars und die Tombola-Preise bei einem späteren Termin abholen. Neben der Förderung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW wurde der Sommerleseclub besonders durch namhafte Sponsoren ermöglicht. Der herzliche Dank der Stadtbücherei geht deshalb an den Förderverein Pro Buch, die Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden, den Lions-Club Hemer, die Grüne Alternative Hemer und das Kultursekretariat NRW in Gütersloh.

Rückfragen beantwortet das Bücherei-Team unter Tel. 02372/551-254.