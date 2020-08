Hemer. Die MVG-Haltestelle „Auf dem Hoeborn“, die in direkter Nachbarschaft zum Felsenmeer-Museum liegt, bekommt auf Antrag des Bürger- und Heimatvereins einen neuen Namen. Darüber beriet der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr. So wird die Haltestelle bald „Felsenmeer-Museum“ heißen. In der Umbenennung wird ein Werbeeffekt für das Heimatmuseum gesehen. Die MVG stellt die Umbenennung zum Fahrplanwechsel im Februar 2021 in Aussicht.