Ein Neustart in einer ganz besonders schwierigen Zeit

Hemer. Es sollte ein tolle Neueröffnung mit vielen Gästen werden, statt dessen muss das Restaurant Zwanzigzehn nun als To-Go-Restaurant öffnen.

Diese besonderen Tage waren eigentlich anders geplant. Als Stefan Lunkenheimer das „Go“ des Aufsichtsrats des Sauerlandparks erhielt, um dem Restaurant ZwanzigZehn wieder Leben einzuhauchen, war geplant, am vergangenen Freitag die Gäste persönlich zu begrüßen. Dann allerdings kam der Lockdown. „Selbstverständlich verstehen wir die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung. Für uns wirkt sie allerdings doppelt schwer, hätten wir unser neues Restaurant gern präsentiert und die Gäste, von denen sich viele schon einen Platz am Eröffnungswochenende gesichert hatten, in unseren neuen Räumlichkeiten begrüßt“, so Inhaber und Chefkoch Stefan Lunkenheimer. „Jetzt bieten ab sofort einige Gerichte unserer Karte zum Mitnehmen an und eröffnen so, im ersten Schritt als To-Go-Restaurant“. Vom Bentheimer Ruhrauen-Schwein bis zur Roten Linsen Suppe gibt es also leckere Angebote zum Vorbestellen und Abholen. Das Team des ZwanzigZehn ist donnerstags bis samstags von 11 Uhr bis 19 Uhr im Restaurant erreichbar. Bestellungen werden unter 02372/5551565 angenommen.

Aufsichtsratsvorsitzender Christian Schweitzer und Parkgeschäftsführer Thomas Bielawski ließen es sich aber nicht nehmen, am offiziellen Eröffnungstag zu gratulieren. „Herr Lunkenheimer und sein Team sind mit großem Engagement in ihr neues Projekt gestartet, deshalb wünschen wir ihm alles Glück und viel Erfolg“, so Schweitzer. Dem schließt sich auch Thomas Bielawski an. „Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen im Sauerlandpark neben einer attraktiven Imbiss-Gastronomie auch wieder ein Restauranterlebnis bieten zu können. Jetzt hoffen wir natürlich, dass der Normalbetrieb möglichst schnell beginnen kann“. In diesem Zusammenhang ist es Bürgermeister Christian Schweitzer besonderswichtig, auf die Gesamtsituation der Hemeraner Gastronomie hinzuweisen. „Ich persönlich kann alle Bürgerinnen und Bürger nur bitten, unsere Gastronomen in diesen Tagen zu unterstützen. Sie alle haben mit den Umständen zu kämpfen. Mir ist es wichtig, auch nach der herausfordernden Corona-Pandemie noch auf ein vielseitiges Gastronomieangebot zu blicken“, so Schweitzer.

Aus diesem Grund hat die Wirtschaftsförderung eine Übersicht mit alle Gastronomen zusammengestellt, die in diesen Tagen einen Liefer- oder Abholservice anbieten. Details sind auf der Homepage der Stadt hinterlegt: hemer.de/gastro.