Woesteschule Ein sichtbares Zeichen des Zusammenhalts in Hemer

Hemer. Der Förderverein der Woesteschule spendierte allen Jungen und Mädchen einen Mund-Nasen-Schutz mit dem Schul-Logo.

An der Woesteschule gab es für alle Schülerinnen und Schüler bei der Materialausgabe eine kleine Überraschung: Der Förderverein spendierte allen Jungen und Mädchen einen Mund-Nasen-Schutz mit dem Logo der Woesteschule.

Prompt gab es dazu eine Hausaufgabe von der Schulleiterin Daniela Hintz, denn sie forderte die Steppkes auf, ein Foto mit ihrer neuen „Schulmaske“ per E-Mail an die Grundschule zu schicken, sozusagen als sichtbares Zeichen des Zusammenhalts.

Die daraus entstandene Collage erfreut nicht nur das Kollegium, sondern auch Eltern und Kinder und kann zum Beispiel auch auf der Website der Hemeraner Schule angesehen werden. In der Woesteschule freuen sich alle auf den 22. Februar, wenn die Kinder wieder in die Schule kommen – mit den neuen Masken. Auch wenn alle regelmäßig in Kontakt waren, ist ein „echtes“ Wiedersehen das Ziel.