Ein Sommermärchen in der Millionenstadt

„Es ist geschafft. Hemer ist zur Millionenstadt avanciert, wir sind glücklich und stolz“, „Unser Zauber der Verwandlung, unser Sommermärchen ist wahr geworden“ (Bürgermeister Michael Esken) oder „Das Ereignis gehört dem ganzen Land. Hier erkennt man, was bürgerschaftliches Engagement möglich machen kann“ (Ministerpräsidentin Hannelore Kraft): Es sind Zitate wie diese, die am 24. Oktober 2010 den Stolz der Hemeraner auf ihre Landesgartenschau widerspiegeln. Vier Jahre lang hatte die Stadt mit den Bürgern auf das Ereignis hingearbeitet. Nach 191 Öffnungstagen ging die Landesgartenschau in Hemer mit dem großen Abschlussfest zu Ende.

An die schönsten Feste der Landesgartenschau sollte zum 10-jährigen Geburtstag des Sauerlandparks in diesem Jahr erinnert werden. Neben den Großkonzerten waren ein Geburtstagsfest, ein Kirchenfest „Paradiesunddas“ und einiges mehr geplant, doch alle Veranstaltungen mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. So bleibt nur die Erinnerung in Bildern und Worten an das Jahr 2010, das Hemer nicht nur baulich nachhaltig verändert hat. „Für mich war und ist der Zusammenhalt innerhalb der Stadt und des gesamten Umfeldes herausragend“, bilanzierte der damalige LGS-Geschäftsführer Ralf Schweinsberg. „Es ist ein Ruck durch unsere Bevölkerung gegangen. Die Hemeraner sind in diesem Jahr eine ganze Portion selbstbewusster geworden“, freute sich Bürgermeister Michael Esken.

Allein am letzten Tag kamen nochmals 13.586 Besucher, plus mehrere Tausend, die am Abend bei freiem Eintritt zum Konzert und Abschlussfeuerwerk strömten. Holten sich beim Eröffnungsfest viele Gäste einen Sonnenbrand, war es nach dem unterkühlten Abschlussfest eine Erkältung.

„Zum Schluss von allem das Beste“ war die Abschlussfeier überschrieben. In Filmen und auf der Bühne wurde an Höhepunkte des Jahres erinnert. Nicht nur bei Kindern kullerten Tränen: Auf der LED-Leinwand verabschiedete sich Raudi Raupe als Maskottchen und wurde zum Schmetterling.

1.050.326 erleben den„Zauber der Verwandlung

Landesgartenschau Hemer 2010, Abschlussfeier Foto: Engel / IKZ

Der Dank ging immer wieder an über 2000 ehrenamtliche Helfer, ohne die der Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Emotional wurde es, als sich die Bühne mit den LGS-Mitarbeitern, dem Kinderchor der Musikschule und Schlagerstar Sandy Wagner füllte. Zum letzten Mal erklang das LGS-Lied „Dein Tag“. Ein farbenprächtiges Feuerwerk – auch zu Ehren der beiden verstorbenen Pyrotechniker Siegfried Tomczak und Karl-Heinz Schinella – war der krönende Abschluss der Gartenschau.

1.050.326 Besucher haben den „Zauber der Verwandlung“ – so das LGS-Motto – erlebt. Damit gehörte Hemer zu den bislang erfolgreichsten Landesgartenschauen. Den Rekord hält weiterhin Oelde mit 2,2 Millionen Besuchern im Jahr 2001. Gronau im Jahr 2003 und Rietberg 2008 knackten ebenfalls die Millionen-Marke. Nach Hemer hat dies bislang keine weitere NRW-Gartenschau geschafft. Zülpich und Bad Lippspringe blieben unter 600.000. Die Gartenschau 2020 in Kamp Lintfort leidet unter der Corona-Pandemie. Sie endet am kommenden Sonntag und rechnet mit rund 450.000 Besuchern. Die nächste Landesgartenschau findet 2023 in Höxter statt.