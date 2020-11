Ein virtueller Weg in die Tiefen des Felsenmeers

Das Felsenmeer ist für viele Hemeraner und Gäste von außerhalb ein schöner Anblick. Wie aber eines der bedeutendsten 77 Geotope Deutschlands von innen aussieht, bleibt den meisten Besuchern verborgen. Durch einen Förderbescheid des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung über knapp 180.000 Euro soll das bergbauliche Bodendenkmal unter den zerklüfteten Schluchten sichtbar werden. Bisher war das nur für Profi-Höhlenkundler möglich. Geplant ist eine Visualisierung und 3D-Präsentation der Höhlenlandschaft.

Mit der Förderung des Heimatministeriums sollen die verkarsteten Bereiche unter dem Felsenmeer und weit über die Heinrichshöhle hinaus bis Ende 2022 erlebbar gemacht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Bürgermeister Christian Schweitzer beschreibt das Projekt folgendermaßen: „Visualisierung des mittelalterlichen Bergbaus im Bodendenkmal Felsenmeer, Nummer 11 der Bodendenkmalliste der Stadt Hemer - der Projekttitel klingt sperrig. Was sich aber dahinter verbirgt, ist für Hemeraner aller Generationen und natürlich auch touristische Gäste höchst spannend.“ Den Menschen sollen, so Schweitzer, Einblicke ermöglicht werden, die aus Sicherheitsgründen so noch nie möglich gewesen sind.

Den mittelalterlichen Bergbauan die Oberfläche projiziert

Schweitzer denkt dabei an die Vorschriften, die Wege durch das Felsenmeer nicht verlassen zu dürfen. Zu schnell kann ein falscher Tritt in mit Laub verdeckte Schluchten zu lebensgefährlichen Situationen führen. „Mit der heutigen Technik gibt es aber neue Wege und Möglichkeiten, die Hohlräume unter dem Felsenmeer zu entdecken.“

Die Besonderheiten sollen aber nicht nur sichtbar, sondern auch erfahrbar gemacht werden. Geplant ist eine moderne Präsentation des Montanensembles Felsenmeer als überregional bedeutendes kulturelles Erbe der Stadt Hemer und der Region. Diese Präsentation soll zeitgemäß mit 3D-Videos umgesetzt werden.

Der mittelalterliche Bergbau des Felsenmeers wird virtuell an die Oberfläche projiziert und für jedermann sichtbar gemacht. „Dies geschieht in der Form, dass die Besucher zwar oberirdisch auf den Wegen gehen, virtuell aber schrittweise die Höhlensituation unter ihren Füßen auf ihren digitalen Endgeräten erleben. Und zwar ohne verschmutzte Schuhe, Platzangst und Lebensgefahr. Ganz einfach digital“, beschreibt Projektleiter Michael Kretschmann aus dem Bereich Stadtentwicklung bei der Stadt Hemer.

Ältester Tiefbau auf Eisenstein in ganz Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Michael Baales von der Außenstelle Olpe der LWL-Archäologie für Westfalen hat das archäologische Bodendenkmal untersucht. Er sagt: „Das über- und untertägig weitläufige Bodendenkmal Felsenmeer bei Hemer ist in ganz NRW eine der archäologisch bedeutendsten Altbergbaustrukturen. Im Lehm der Hohlräume, in denen das wertvolle Eisenerz abgebaut wurde, sind noch Arbeitsspuren der Bergbauer sichtbar, zudem wurden Feuerstellen und Werkzeugdepots entdeckt.“ Holzproben, die in das Hochmittelalter datieren, sowie Größe und Erhaltungszustand machen das Bodendenkmal, so Baales, einzigartig in Europa.

Wolfgang Hänisch (r.) erläutert BM Christian Schweitzer und Projektleiter Michael Kretschmann (l.) vor Ort im Felsenmeer anhand seines Planes die Gänge und Höhlen unter dem Felsenmeer. Foto: Privat

Umso wichtiger erscheint es, dass das schwer bis kaum zugängliche Areal mithilfe der Fördermittel einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird und so weitere Forschungen möglich werden. Dieser widmet sich die Speläo-Gruppe Sauerland bereits seit Jahrzehnten intensiv, ihr ist zudem die Erkenntnis zu verdanken, dass es sich beim Felsenmeer nicht nur um eine Karsterscheinung, sondern eben um einen Altbergbau handelt. Seit einigen Jahren arbeitet die Gruppe in enger Kooperation mit den Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in Olpe zusammen.

Wie wertvoll das Projekt und das Wissen der Partner ist, bringt Wolfgang Hänisch von der Speläo-Gruppe auf den Punkt: „Wir sind 1982 auf den mehr als 1000 Jahre alten Bergbau in Höhlen gestoßen und betreiben seitdem unsere Forschungen. Aufgrund der Seltenheit von Bergbau in Höhlen ist es ein sehr großer Erfolg, dass der älteste Tiefbau auf Eisenstein in NRW nun digital an die Erdoberfläche befördert wird.“

In drei Realisierungsschritten wird dieses Thema den Menschen auf moderne Art und Weise nahegebracht. Der Umsetzungsplan schließt im ersten Abschnitt 3D-Aufnahmen der „Unter-Tage-Bereiche“ ein, im Anschluss erfolgt die wissenschaftliche Aufbereitung der Funde, die Erstellung einer 3D-Präsentation und abschließend die Herstellung und Ertüchtigung der technischen Infrastruktur und der Wege.

Denn das Felsenmeer wird zusätzlich einen barrierearmen Rundweg erhalten. Dabei geht der Dank der Stadt Hemer an die engen Kooperationspartner, die LWL-Archäologie für Westfalen und die Speläo-Gruppe Sauerland. „Ohne die Fachkenntnisse und das persönliche Engagement dieser Mitstreiter wäre eine Realisierung dieses aufwendigen Projektes nicht möglich“, so Schweitzer.

Aus den erstellten (digitalen) Medien soll, so die Stadt, zusätzlich eine Präsentation entwickelt werden, die im Felsenmeermuseum und/oder in der Stadtbibliothek gezeigt werden könnte. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 220.000 Euro, wobei dank der Förderung aus dem Programm Heimatzeugnis ein Eigenanteil in Höhe von rund 40.000 Euro verbleibt.