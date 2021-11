Ein Wichtelmarkt unter Corona-Bedingungen in Hemer-Ispei

Der Wichtelmarkt lockte in den Vorjahren viele Besucher in das Stephanopeler Tal.

Frönsberg. Der nächste Wichtelmarkt findet am Samstag, 27. November, unter pandemiegerechten Bedingungen am Dorfgemeinschaftshaus in Ispei statt.

In diesem Jahr wird es wieder einen Wichtelmarkt am Dorfgemeinschaftshaus Ispei geben. Dieser findet am Samstag, 27. November, von 14.14 bis 18.18 Uhr unter pandemiegerechten Rahmenbedingungen statt. Die Besucher können an den zahlreichen Ständen die Weihnachtsartikel begutachten. Es wird unter anderem jede Menge Gestricktes, Deko-Artikel, Kulinarisches und selbstgebaute Krippen geben.

Die Verantwortlichen des BSV Frönsberg, der Löschgruppe Frönsberg, des Sauerlandchores und des Teams Kirche in Ispei haben das Wichtelmarktkonzept den Rahmenbedingungen angepasst. Es wird einen Eingang schon zum Außenbereich geben, in dem die 3G-Nachweise bei jedem kontrolliert werden. Das Dorfgemeinschaftshaus darf nur mit Maske betreten werden. Nur am Sitzplatz in der Wichtelcafeteria kann die Maske abgenommen werden.

Weniger Sitzplätze in der Wichtelcafeteria

Auch die Toiletten befinden sich im Dorfgemeinschaftshaus. Innerhalb der Wichtelcafeteria wird es einen Einbahnstraßenverkehr geben und alle Gäste werden gebeten nur zum Essen und somit möglichst kurz dort zu bleiben, um dann weiteren Gästen Platz zu machen. „Denn es wird drinnen weniger Sitzplätze geben“, schreiben die Veranstalter.

Das Team der Wichtelcafeteria hat einen „Förderpreis von 1000 Euro für das Engagement“ vom Land NRW erhalten. „Hierfür schaffen wir gerade Spuckschutze für die Kuchentheke an sowie Mehrwegbecher für Kaffee und Tee, sodass man auch gut draußen seinen Kuchen oder die Waffel essen kann“, erläutert Organisationswichtel Andrea Lipproß. „Darum wird es draußen auch mehr Tische geben, an denen man essen kann. Natürlich hoffen wir dabei auf einigermaßen passendes Wetter.“

Buntes Angebot mit Produkten aus dem Ort

Erst nachdem alle Voraussetzungen geklärt waren, konnten die Wichtelmarkt-Standbetreiber über das Stattfinden des Wichtelmarktes informiert werden. „Und trotz dieser Kurzfristigkeit ist es gelungen, wieder eine schöne Auswahl an kreativen Ständen zu präsentieren: Geräucherte Forellen aus dem Tal, Schmuck, Pralinen, Taschen aller Art, Windlichter, Gehäkeltes, Gestricktes, auch aus Alpaka, und viel Genähtes rund ums Kleinkind sowie leuchtende Bälle, Deko aus Holz, Naturmaterialien und Papier sind für Kinderzimmer, Christbaum, Fenster und Garten zu haben. Wieder suchen Holzkrippen mit vielen liebevollen Details ein neues Zuhause. Wurst, Käse, Marmeladen, Gelees, eine Vielzahl selbst gebackener Plätzchen und Brot, sowie Getränke aller Art, Gebrutzeltes und Gegrilltes runden das Angebot draußen ab“, beschreiben die Akteure das Angebot.

Stände von Vereinen im Dorfgemeinschaftshaus

Im Dorfgemeinschaftshaus haben zudem Action 365, der Förderverein Pro Buch, der Imkerverein, die Krippen und eine Künstlerin ihre Stände. Diesmal kann man auch wieder Christbaumkugeln individuell beschriften lassen. Der übliche Kindertrödelmarkt entfällt. Es wird gerade noch geprüft, ob im Außenbereich neben den Ständen ein kleines Angebot zustande kommt. Die Organisations-Wichtel Andrea Lipproß und Heiko Lingenberg hoffen bis dahin auf ein bisschen Schnee und laden mit den Mithelfenden der Freiwilligen Feuerwehr Frönsberg, des Sauerlandchores und des Bürgerschützenvereins Frönsberg sowie dem Team „Kirche in Ispei“ wieder herzlich ins Stephanopeler Tal ein.

Besucher werden darum gebeten, unbedingt die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen und ein bisschen zu Fuß zu gehen. Im vergangenen Jahr musste der Wichtelmarkt aufgrund des Infektionsgeschehens und des damit verbundenen Lockdowns ausfallen.

