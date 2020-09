Einbahnstraße soll Abhilfe schaffen

Die Langenbachstraße in Westig soll zur Einbahnstraße werden.

Immer wieder kracht es an der Langenbachstraße, die als kurze Verbindungsstraße zwischen Iserlohner- und Altenaer Straße stark befahren ist. Der Antrag der Grünen Alternative Hemer – die Langenbachstraße zu einer Einbahnstraße zu machen – fand im Ausschuss Zustimmung. Mit einer Gegenstimme der FDP wurde die Umwandlung beschlossen.

Regelwidrige Abbiegemanöver

Die GAH begründete ihren Antrag damit, dass es auf dieser Straße wiederholt zu gefährlichen und regelwidrigen Abbiegemanövern nach links auf die Iserlohner Straße Richtung Iserlohn komme. Auch seitens der Verwaltung wurde das verbotene Verhalten beobachtet und die Einbahnstraßenregelung mehrfach diskutiert. Bisher wurde sie aber nicht umgesetzt, da eine „Beschilderungslösung“ nicht zielführend gewesen sei, heißt es aus dem Rathaus.

Die Langenbachstraße ist nur 150 Meter lang, und dort gibt es nur wenige Anlieger. Die aktuell aufkommenden „Schleichverkehre“ in Richtung Iserlohn könnten problemlos über die Ampel im Bereich Altenaer Straße/Iserlohner Straße abgewickelt werden. Durchschnittlich fahren 1771 Fahrzeuge über die Langenbachstraße, dies wird seitens der Verwaltung als „unkritische Verkehrsbelastung“ gesehen. Allerdings liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit der gemessenen Fahrzeuge bei 44 statt der erlaubten 30 km/h.

Der Ausschuss hat nach Vorlage der Verwaltung folgende Maßnahmen beschlossen: So erfolgt die Beschilderung der Langenbachstraße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Altenaer Straße mit dem Zusatz „Radfahrer in Gegenrichtung frei“. Zudem soll eine Querungsstelle für Fußgänger mit Einengung der Fahrbahn mit Beleuchtung – auch im Rahmen der Schulwegsicherung – geschaffen werden.

Eine Gefahr für entgegenkommende Radler

Es wird Platz geschaffen für sieben Parkplätze. Andrea Lipproß (FDP) sieht hier eine Gefahr für eventuell entgegenkommende Radfahrer, weil die Autofahrer beim Vorbeifahren an den parkenden Wagen keine Chance zum Ausweichen haben.

Die Einfahrt in die Langenbachstraße soll durch eine Verengung der Fahrbahn verlangsamt werden, und es wird ein Fahrradstreifen markiert. Die Umwandlung der Langenbachstraße in eine Einbahnstraße wird mit Kosten in Höhe von 48.700 Euro beziffert.