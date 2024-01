Einbrecher durchsuchen Praxis und Keller in Hemer

Hemer Nach zwei Einbrüchen in einer Praxis der Innenstadt und in ein Mehrfamilienhaus in Sundwig sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte sind am Samstag kurz vor 1 Uhr in eine Praxis an der Poststraße in Hemer eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein, kletterten in die Räume und entwendeten Kleingeld.

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag wurde in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Danziger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zu zwei Parzellen und stahlen unter anderem einen Rasentrimmer und Speiseöl, berichtet die Polizei.

