Hemer. Unbekannte sind am Freitagmorgen in eine Gaststätte an der Kleiststraße eingebrochen. Sie hebelten mehrere Fenster auf, rissen zwei Sparkästen mit insgesamt 100 Sparfächern von der Wand und brachen einen Spielautomaten auf, um das Geldfach herauszunehmen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.