Einbruch an der Ernst-Giese-Straße in Hemer

Die Polizei meldet am Montag einen Einbruch in Hemer.

Hemer. Unbekannte sind in ein Haus in der Ernst-Giese-Straße in Hemer eingedrungen. Das ist zu dem Fall bekannt.

Zwischen dem 16. und dem 31. März sind Unbekannte in ein Haus in der Ernst-Giese-Straße in Hemer eingedrungen. Dies meldet die Polizei am Montag. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

