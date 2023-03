Unbekannte sind am Donnerstag in eine Wohnung an der Schützenstraße in Hemer eingebrochen.

Kriminalität Einbruch an der Schützenstraße in Hemer

Hemer. Unbekannte sind am Donnerstag in eine Wohnung an der Schützenstraße in Hemer eingebrochen. Das ist passiert.

Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag oder -abend in eine Wohnung an der Schützenstraße in Hemer eingebrochen. Sie durchwühlten Schränke und beschädigten die Wohnungseinrichtung. Die Polizei sicherte Spuren.

+++Lesen Sie auch: Darauf können sich Besucher des Hemeraner Sauerlandparks 2023 freuen

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer