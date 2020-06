Hemer. In der Nacht zu vergangenem Mittwoch wurde an der Hauptstraße in eine Gaststätte eingebrochen. Ein bisher unbekannter Täter hebelte zunächst ein seitliches Fenster und dann einen Spielautomaten im Inneren des Gebäudes auf und entwendete Geld. Bemerkt wurde der Einbruch am Mittwoch gegen 5.30 Uhr.

In der Nacht zum Donnerstag wurde am Droste-Hülshoff-Weg ein blauer Golf durchwühlt. Nach den ersten Angaben wurde nichts gestohlen. Zeugen können sich unter 02372/90990 bei der Polizei melden.