Hemer. Bei einem Wohnungseinbruch in Hemer haben die Täter nach ersten Erkenntnissen Goldschmuck erbeutet. Die Tat geschah am helllichten Tag.

Unbekannte Einbrecher haben Goldschmuck aus einer Wohnung in Hemer gestohlen. Laut Polizeibericht drangen die Täter am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr über die Eingangstür gewaltsam in eine Wohnung an der Iserlohner Straße ein.

Hinweise auf mögliche Täter lagen zunächst nicht vor.

