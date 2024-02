Einbruch in Hemer: Kupferblöcke aus Lagerhalle gestohlen

Hemer Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in Hemer haben Unbekannte mehrere Kupferblöcke erbeutet. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Am helllichten Tag sind Einbrecher in Hemer am Freitag in eine Lagerhalle eingebrochen. Sie entwendeten aus dem Gebäude an der Hönnetalstraße zwischen 16 und 16.40 Uhr laut Polizei mehrere 80 bis 120 Kilogramm schwere Kupferblöcke. Als ein Alarm ausgelöst wurde, fand Sicherheitspersonal nur noch das offenstehende Rolltor. Die Polizei sicherte Spuren.

