Polizei Einbruch in Hemer: Mehrere Werkzeuge aus Keller gestohlen

Hemer. Einbrecher haben den gesamten Schließmechanismus einer Tür herausgeschraubt, um in einen Keller in Hemer einzubrechen. Was sie erbeuteten.

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße in Hemer sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Werkzeuge, darunter eine Stichsäge, ein Akkuschrauber und eine Schleifmaschine, entwendet worden. Das berichtet die Polizei.

Der Täter schraubte für den Zugriff auf den Raum offenbar den gesamten Schließmechanismus heraus. Täterhinweise lagen zunächst nicht vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer