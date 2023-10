Einbruch in Hemer: Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Hemer. Einbrecher haben in Hemer in der Nacht von Sonntag auf Montag Schmuck aus einem Wohnhaus gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in Hemer eingedrungen. Im Inneren der Wohnung an der Mendener Straße durchwühlten sie laut Polizei anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise auf die Täter lagen zunächst nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen.

