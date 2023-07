Polizei Einbruch in Hemer: Unbekannte Täter dringen in Wohnung ein

Hemer. Unbekannte Täter sind in Hemer am Mittwoch am helllichten Tag in eine Wohnung an der Poststraße eingebrochen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in eine Wohnung in Hemer eingedrungen. Laut Polizeibericht hebelten die unbekannten Täter die Eingangstür an der Poststraße auf. Ob sie Beute machten, stand zunächst nicht fest.

Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer