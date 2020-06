Einbruchsversuch in der Urbecker Straße

Hemer. Unbekannte Täter versuchten am Samstag im Laufe des Tages, in eine Wohnung an der Urbecker Straße einzubrechen. Die Tür hielt dem Ansinnen stand, es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hemer unter 02372/90990 entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die kostenlose Beratung zum Einbruchsschutz hin. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Tipps und Hinweise sind auf www.polizeiberatung.de zu finden.