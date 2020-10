Ihmert. Einbrecher versuchten am vergangenen Montag zwischen 15.30 und 18.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Ringstraße, die Türen dreier Wohnungen aufzubrechen. Die Versuche misslangen. Der oder die Täter richteten Sachschaden an und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen, 02372/90990.