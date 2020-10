Eine App soll bei Lüftungsintervallen in Schulen helfen

Hemer. Aus den Schulgebäuden wurden nur wenige Mängel an Fenstern gemeldet.

Ganze Schülergenerationen erinnern sich noch an blinde Fenster, abgeschraubte Griffe und klemmende Oberlichter: So sah es über Jahrzehnte in einigen Hemeraner Schulen aus. Dass in den vergangenen Jahren Millionen in die Sanierung investiert worden sind, zahlt sich jetzt aus. Bis auf wenige Ausnahmen vermelden die Schulen keine baulichen Probleme mit dem in der Corona-Pandemie so wichtigen Lüften. Das habe eine Abfrage durch die Schulverwaltung ergeben, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Vor allem an den weiterführenden Schulen sind in den vergangenen Jahren großflächig die Fenster ausgetauscht worden. Ab 2018 erfolgten die Arbeiten am Woeste-Gymnasium, was durch asbesthaltigen Fensterkitt besonders aufwendig war. Auch an der Europaschule wurden viele Fenster ausgetauscht. „Bei uns gibt es kaum Probleme, wir können gut quer lüften“, teilt Schulleiter Kai Hartmann mit, der aber vereinzelt klemmende Fenster nicht ausschließt.

Reparaturen in derRealschule notwendig

Rückmeldungen für notwendige Reparaturen habe es nur aus der Hans-Prinzhorn-Realschule gegeben, so die Stadtverwaltung. Für die Reparatur defekter Fenster im Kunstraum würden derzeit Angebote eingeholt. Sobald der Raum für die Schule entbehrlich sei, würden die Arbeiten erfolgen. Im Informatikraum werden Fenster mit einem elektrischen Antrieb nachgerüstet. „Aus den Grundschulen sind keine Bedarfe gemeldet worden“, bilanziert die Stadt. Gleichwohl sorgen sich Eltern um die Lärmbelastung in der Woesteschule durch geöffnete Fenster. Sie liegt als einzige an einer Hauptverkehrsader, für die nach dem Lärmaktionsplan eigentlich Tempo 30 empfohlen, aber nicht umgesetzt wurde.

Luftreinigungsgeräte will die Stadt aktuell nicht anschaffen, empfiehlt den Lehrern aber eine App des Dachverbandes Deutscher Unfallversicherung. In den CO2-Timer werden Raumgröße und Personenzahl eingegeben, dann wird die optimale Zeit und Frequenz zur Lüftung ein Raumes bestimmt, und das Smartphone klingelt. Ab Montag gilt für die weiterführenden Schulen auch wieder eine Maskenpflicht während des Unterrichts.