Eine beeindruckende musikalische Einheit

Eine höchst emotional berührende Aufführung des stark theologisch geprägten „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms präsentierte die Martin-Luther-Kantorei Hemer unter Leitung von Meike Pape in der Christkönigkirche. Eine Aufführung dieses romantischen Großwerks stellt immer eine hohe Herausforderung für alle Beteiligten dar. Sie wurde an diesem Abend angenommen – und mit großer Bravour bestanden.

Der Titel „Ein deutsches Requiem“ beinhaltet alleine in diesen drei Wörtern zwei Missverständnisse. „Deutsch“ bezieht Johannes Brahms keinesfalls auf nationale Bestrebungen zur Zeit der Entstehung, sondern einzig auf den „deutschen“ Text, der in der damaligen Situation, zumindest bei einem Requiem, noch so gar nicht üblich war. Und bei der Bezeichnung „Requiem“ handelt es sich keineswegs um eine nach traditionellen Maßstäben mit lateinischen Texten versehene und liturgisch vorstrukturierte „Messe für die Verstorbenen“, sondern eher um ein Oratorium mit biblischen Texten, nur ohne Handlung.

Brahms stellt die Lebenden in den Mittelpunkt

Die Martin-Luther-Kantorei unter der Leitung von Meike Pape und das Sinfonieorchester Ruhr führten in der Kirche Christkönig das Deutsche Requiem von Bramhs auf. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Brahms hält sich in diesem Fall an keine dogmatischen Konventionen. Er schaut auch nicht so sehr auf das Schicksal der Toten, sondern stellt die Lebenden, die mit dem Schmerz durchaus konfrontiert aber auch mit Trost versehen werden sollen, in den Mittelpunkt. Der tiefgläubige Protestant und Bibelkenner Johannes Brahms hatte die Bibeltexte selbst zusammengestellt und dadurch auch die Schwerpunkte dieses Requiems vorgegeben. Er berücksichtigte sowohl das „Vergängliche“(Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen.) als auch das „Bleibende“ (Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit.), wobei das Hoffen und der Trost (Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.) immer im Mittelpunkt des Werkes stehen.

Entsprechend der ambivalenten Texte und der Eindringlichkeit des Inhalts begeben sich die Interpreten und die Zuhörer auch musikalisch auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Musik vollzieht dabei die Gegensätzlichkeit aber doch auch das Miteinander von Leid und Trost eindrücklich nach. So folgt im ersten Satz auf eine melancholisch-verhangene Grundstimmung der verhaltene a-capella-Einsatz des Chores, dann lösen tröstende Bibelworte dunkle Orchesterklänge ab.

Im zweiten Satz dominiert ein markanter Trauermarsch im Dreivierteltakt (!) mit einem archaischen, unisono vorgetragenen Gesang, der triumphal vom Chor weitergeführt und mit einem schwungvollen Fugato beendet wird. In den ruhigeren Mittelsätzen tritt der Chor in den Dialog mit den Solisten ein, bis dann im sechsten Satz die Dramatik mit einer gewaltigen Steigerung weiter intensiviert wird. Endlich entlädt sich die Spannung im Ausruf „Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“ und einer großangelegten Schlussfuge. Der 7. Satz wiederum beschließt das aufrüttelnde Werk versöhnlich und knüpft textlich (selig!) und motivisch an den Eingangssatz an.

Bewusste Entscheidungfür „schlankes“ Orchester

Meike Pape hatte sich bewusst für eine etwas „schlankere“ Orchesterfassung entschieden. Berücksichtigt man, dass Brahms das Requiem für 200 Sänger geschrieben hatte, war dies, insbesondere bezüglich des Klangverhältnisses Chor und Orchester, sicherlich eine gute Entscheidung. Dabei erledigte die an diesem Abend über 60 Sänger starke Martin-Luther-Kantorei ihre Aufgabe einfach grandios! Mit großer Transparenz, klarer Artikulation und einer, auch in den schwierigen Sopranlagen, immer sauberen Stimmführung meisterte der Chor die vielfältige Bandbreite der chorischen Anforderungen mit großer Souveränität und Klasse. Trotz der trockenen Akustik des Kirchraums ergab sich dabei ein runder, ausgeglichener Gesamtklang der vier Chorstimmen.

Das Sinfonieorchester Ruhr unterstützte den Chor dabei mit gut abgestimmten Instrumentalgruppen und ausgeprägtem Gespür für die komplexen Zusammenhänge des Werkes. Obwohl die solistischen Einlagen in dieser Komposition nicht im Mittelpunkt stehen, erfüllen sie im Gesamtkonzept wichtige Funktionen. Bariton Thomas Herberich gestaltete seine Partien mit seiner sonoren Stimme sowohl in den tiefen als auch höheren Lagen ausdrucks- und stimmstark. Sopranistin Nadine Schreiber, die ihren einzigen Auftritt im 5. Satz hatte, zeichnete ihre ariosen Melodien rein, schwebend und bezaubernd schön in das Rund der Christkönigskirche.

Ein großes Kompliment geht an die Kantorin Meike Pape, die nicht nur alle Beteiligten mit sicherer Hand und viel Einfühlungsvermögen zu einer beeindruckenden musikalischen Einheit zusammenführte, sondern auch im Vorfeld das äußerst anspruchsvolle Projekt initiierte, organisierte und diesem letztendlich zum überragenden Erfolg verhalf.