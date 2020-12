Eine Bescherung in der Einsamkeit

Hemer. Mit der Aktion „Seniorenwunschweihnacht“ möchte der Rotary Club Hemer hilfe- und pflegebedürftigen Senioren etwas Gutes tun.

Es ist eine Aktion, die ans Herz geht, die die Menschen berührt und Senioren in dieser für sie oft einsamen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll. „Die Idee hatten wir schon im vergangenen Jahr, konnten sie da aber noch nicht umsetzen“, sagt der amtierende Rotary-Präsident Dr. Hans-Peter Kaelberlah. „Seniorenwunschweihnacht“ nennen die Rotarier ihre Aktion, die sie zusammen mit den Hemeraner Pflegediensten ins Leben gerufen haben. Mit im Boot ist zudem Georg Poggel, denn der Konditormeister hat eine neue Trüffelpraline speziell für diesen guten Zweck kreiert.

Täglicher Kontakt istoft nur der Pflegedienst

Viele Senioren leben allein oder zusammen mit ihrem Partner, häufig ohne oder mit nur wenigen wichtigen Kontakten zur Außenwelt. Oft sind es nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes, die sie täglich sehen. In Coronazeiten ist alles anders, die Zeit ist knapper bemessen, weil es für die Pflegedienste viele Vorgaben einzuhalten gilt. Das kurze Gespräch wird noch kürzer, zudem tragen alle eine Maske. Ein Lächeln, das den Menschen in schwierigen Zeiten so gut tut, gibt es nur versteckt und auf Grund des straffen Zeitplans oft notgedrungen nur zwischen Tür und Angel.

Man wolle den hilfe- und pflegebedürftigen Bürgern in der Weihnachtszeit eine Freude bereiten, so Dr. Hans-Peter Kaelberlah, und bisher hätten er und seine Mitstreiter nur Positives gehört. Die Weihnachtswünsche der Senioren wurden von den Hemeraner Pflegediensten entgegengenommen und in anonymisierter Form an den Rotary Club Hemer weitergeleitet. Die Weihnachtsgeschenke gelangen dann in umgekehrter Reihenfolge über die Pflegedienste an die Hemeraner Senioren zurück. Denkt der Rotary-Präsident an die eingegangenen Wünsche, zeigt er sich berührt. Löslicher Kaffee, Stollen, eine Kosmetiktasche fürs Krankenhaus, Hausmacherwurst, ein Blumengutschein, ein Jogginganzug, Socken, Mütze und Schal sind nur einige der Wünsche. „Insgesamt erfüllen wir 120 eingegangene Wünsche“, erklärt Dr. Kaelberlah, „die Präsente werden wir im heimischen Handel kaufen“.

Neue Pralinen-Kreationvon Georg Poggel

Zur Unterstützung dieser Aktion wurde eine neue Pralinen-Kreation „Felsenmeerperle“ erdacht. Konditormeister Georg Poggel hat eine süße Köstlichkeit geschaffen, die mit Krokant, Haselnuss und Mandeln gefüllt ist. Es gibt sie in der hellen und der dunklen Variante. Für fünf Euro werden die Pralinen in einer Ballotin-Verpackung bei Poggel und folgenden anderen Geschäften angeboten: Autohaus Bichmann Hemer und Menden, Café Poggel, Kiosk Ihmert, Radio Hennecke, Blumenkorb Hemer, Candy Moden, Modehaus Henke, Alberts Mühle, Tabakwaren Anja Hirth, HEKO Rolf Hartmann, Roels & Partnerin in Iserlohn.

Der Reinerlös fließt in die besondere Seniorenwunschweihnacht der Rotarier.